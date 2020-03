Coronavirus : la France tente de faire face

Emmanuel Macron a appelé lundi ses partenaires européens à une "action urgente"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le bilan de l'épidémie de Covid-19 s'est encore alourdi en France ces dernières heures... "D'après les dernières données validées, on dénombre 1.191 cas confirmés", peut-on lire dans un communiqué du ministère de la Santé publié lundi. "Deux personnes supplémentaires sont décédées, en Corse et Auvergne-Rhône-Alpes, portant à 21 le nombre de personnes décédées."

Toutes les rencontres sportives, dont celles de Ligue 1 de football, se joueront à huis clos ou avec 1.000 spectateurs jusqu'au 15 avril en France, a annoncé de son côté la ministre des Sports...

Limiter la propagation

"Comme vous le savez, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé hier de nouvelles mesures pour limiter la propagation du coronavirus dans notre pays. Parmi ces mesures, celle qui impacte le plus l'écosystème sportif est la limitation des rassemblement à 1.000 personnes en milieu ouvert comme en milieu confiné. A ce stade, cette règle s'applique jusqu'au 15 avril", a déclaré Roxana Maracineanu, lors d'une conférence de presse...

Le match du Tournoi des VI Nations de rugby entre la France et l'Irlande, prévu initialement samedi prochain, est reporté. La ministre n'a pas précisé la date à laquelle se jouerait cette dernière rencontre du Tournoi, qui pourrait être décisive pour la victoire finale dans l'épreuve.

Disneyland Paris reste ouvert

Un membre d'une équipe de maintenance à Disneyland Paris a été détecté positif au coronavirus, selon un porte-parole du parc d'attractions, confirmant une information du 'Parisien'.

Ce salarié de maintenance, qui travaillait "en coulisses" et qui "n'était pas en contact avec les visiteurs" a été "testé positif ce week-end", a déclaré à l'agence de presse Reuters le porte-parole du parc, situé en Seine-et-Marne et qui accueille en moyenne 15 millions de visiteurs par an. "Le parc reste ouvert", a-t-il ajouté.

Un grand patron touché

Le coronavirus a même touché un grand patron de société cotée en France. Augustin de Romanet, le Président-Directeur Général du groupe ADP, ex-Aéroports de Paris, a été contrôlé positif au coronavirus, indique aujourd'hui l'agence Reuters, citant un porte-parole de l'opérateur aéroportuaire. Les tests se sont avérés positifs et Augustin de Romanet restera confiné à son domicile pendant quatorze jours, précise encore Reuters. L'état du dirigeant n'inspirerait toutefois pas d'inquiétude.

Le PIB en revu en baisse

Le coronavirus pèse sur la croissance tricolore... La Banque de France a revu à la baisse sa prévision pour le premier trimestre, avec un PIB qui devrait augmenter seulement de 0,1%, contre 0,3% précédemment, en raison de la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire.

Action urgente au niveau européen

Emmanuel Macron a appelé lundi ses partenaires européens à une "action urgente" pour coordonner notamment les mesures sanitaires et la réponse économique à l'épidémie de coronavirus à la veille d'une conférence téléphonique consacrée à la propagation du nouveau virus entre les vingt-sept Etats membres.

"Pour faire face au Covid-19, l'union fait la force", a écrit le chef de l'Etat français sur son compte Twitter. "J'appelle nos partenaires européens à une action urgente pour coordonner les mesures sanitaires, les efforts de recherche et notre réponse économique. Agissons ensemble dès maintenant."

Annoncée un peu plus tôt comme "imminente" par le président du Conseil européen Charles Michel, une téléconférence entre les dirigeants de l'Union européenne consacrée au coronavirus se tiendra mardi, a précisé à Reuters une source dans l'entourage d'Emmanuel Macron...