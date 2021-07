Coronavirus : la France met la Tunisie sur sa liste rouge

Paris va livrer 800.000 doses de vaccin et du matériel hospitalier à la Tunisie, où le système de santé est au bord de l'implosion.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Tunisie est désormais sur la liste rouge de la France, alors que le pays est totalement dépassé par la situation sanitaire. "Les non-vaccinés ne pourront s'y rendre ou en revenir sans motif impérieux", a expliqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal mardi.

Les règle seront très strictes, puisqu'un test négatif au Covid-19 de moins de 48 heures sera exigé pour les personnes qui viennent en France et un isolement de 10 jours sera obligatoire à l'arrivée. Une verbalisation de 2.000 euros menace les contrevenants.

Au bord de l'implosion

La France va livrer 800.000 doses de vaccin et du matériel hospitalier à la Tunisie, où le système de santé est au bord de l'implosion face à l'épidémie de COVID-19, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Le pays a recensé quelque 465.000 cas de COVID-19 et plus de 15.700 décès au total. Le ministère tunisien de la Santé a évoqué la semaine dernière une situation "catastrophique" du système de soins en raison d'une recrudescence des décès et contaminations liés au COVID-19.