Coronavirus : la fiabilité du vaccin russe à nouveau mise en cause

"Spoutnik-V", dont l'utilisation a été approuvée par le gouvernement russe avant la fin des essais complets sur l'homme, suscite beaucoup d'inquiétudes.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le vaccin anti-Covid-19 de la Russie continue de faire des vagues... Un groupe de scientifiques a envoyé une lettre officielle au journal médical 'The Lancet' lundi, exposant leurs doutes quant à la fiabilité des données sur les essais préliminaires du vaccin russe "Spoutnik-V" contre le COVID-19.

Enrico Bucci, professeur de biologie à l'Université Temple de Philadelphie et un des auteurs de la lettre, a déclaré à l'agence de presse Reuters que celle-ci avait été signée par 15 scientifiques de cinq pays différents. Cette initiative souligne l'inquiétude croissante des scientifiques quant à la sécurité et à l'efficacité du vaccin "Spoutnik-V", dont l'utilisation a été approuvée par le gouvernement russe avant la fin des essais complets sur l'homme.

Les premiers essais très concluants

Le Kremlin a créé la surprise au mois d'août en annonçant officiellement avoir, dans des délais record, mis au point un vaccin contre le coronavirus. Les résultats des tout premiers essais cliniques de ce vaccin, baptisé "Spoutnik V" semblent bons, à en croire la revue médicale 'The Lancet', avec une réponse immunitaire favorable.

Les résultats des deux essais, menés en juin-juillet de cette année et impliquant 76 participants, ont en effet montré que 100% des participants développaient des anticorps contre le nouveau coronavirus et que ceux-ci ne présentaient pas d'effets secondaires graves, d'après 'The Lancet'. La revue précise que les premiers essais suggèrent une réponse de certaines cellules du système immunitaire, les lymphocytes T. Celles-ci pourraient offrir une protection à plus long terme que les anticorps contre le coronavirus.

Lettre ouverte au 'Lancet'

Un plus grand groupe de scientifiques - incluant les 15 - a publié une lettre ouverte au rédacteur en chef de 'The Lancet',après la publication des résultats des essais préliminaires de l'Institut Gamaleya de Moscou. Les auteurs de la lettre ont déclaré avoir trouvé dans les données des phases I/II des tendances qui semblaient "hautement improbables", alors que des niveaux d'anticorps identiques ont été rapportés chez plusieurs patients.

Alexeï Kouznetsov, ministre russe adjoint de la Santé, a déclaré à l'agence de presse Interfax le 10 septembre dernier que l'Institut Gamaleya avait envoyé des réponses détaillées aux questions soulevées dans la lettre ouverte au rédacteur en chef du journal.

Un essai de phase III, impliquant 40.000 participants, a été lancé le 26 août. Environ 31.000 personnes se sont déjà inscrites pour y participer, a déclaré le ministre de la Santé Mikhail Murashko.