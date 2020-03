Coronavirus : la chasse aux 'fake news' est ouverte

Coronavirus : la chasse aux 'fake news' est ouverte









Les principaux acteurs du numérique se mobilisent autour des autorités compétentes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que l'ensemble des autorités publiques sont actuellement mobilisées pour anticiper et gérer l'évolution de la situation sur l'ensemble du territoire français face à l'épidémie de coronavirus qui progresse dans le monde, "une information fiable, régulière et transparente constitue un levier indispensable d'efficacité des actions engagées".

Dans ce cadre, conscients que les réseaux sociaux et les moteurs de recherche constituent aujourd'hui un vecteur décisif de diffusion de l'information, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, Adrien Taquet, secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, et Cédric O, secrétaire d'Etat chargé du Numérique, ont réuni les principales entreprises concernées, afin d'échanger sur les mesures déjà adoptées et définir une stratégie commune pour les semaines à venir.

Les travaux, engagés depuis plusieurs semaines, visent en premier à diriger les usagers vers des sources d'information fiables...

A ce stade, tous les principaux acteurs se sont notamment engagés à mettre en avant ces sources d'information sur leurs services respectifs, en particulier la page dédiée sur le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Dispositifs de veille

Par ailleurs, en lien avec le gouvernement, les dispositifs de veille mis en place par les plateformes, réseaux sociaux et moteurs de recherche seront confortés, affinés et renforcés pour assurer une réactivité maximale en cas de détection d'informations erronées.

S'agissant des fausses informations susceptibles d'engendrer des risques de santé publique, cette mobilisation doit permettre de produire et de diffuser des réponses fiables et scientifiquement étayées.

Sibeth Ndiaye a précisé que "les principes directeurs qui guident l'action du Président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement depuis le début sont la nécessité de prendre des décisions étayées sur le plan scientifique et d'agir en toute transparence. Il est important de ne pas encourager les comportements d'irrationalité et de ne pas alimenter la peur. Nous mettons tous les moyens en oeuvre pour que l'information à laquelle les Français ont accès soit une information fiabilisée. Dans ce contexte, le rôle des plateformes est essentiel".

Impact décisif

Adrien Taquet a rappelé que la France en est actuellement au stade d'intervention qui consiste à freiner, limiter, retarder la diffusion du virus sur le territoire. La bonne diffusion des informations et des recommandations validées par les experts est indispensable pour atteindre cet objectif et requiert la coopération de l'ensemble des acteurs concernés... C'était le sens de cette réunion avec les représentants des réseaux sociaux et moteurs de recherche, qui ont un impact décisif dans le relais des messages fiables et la lutte contre les fausses informations concernant le Coronavirus.

"Notre objectif est que nos concitoyens disposent d'une information fiable, vérifiée et transparente. Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec les réseaux sociaux et moteurs de recherche pour qu'ils puissent diffuser efficacement les informations des pouvoirs publics. Je tiens à saluer l'engagement de tous sur ce sujet... Aujourd'hui nous avons défini une stratégie de veille et de réponse aux fausses informations qui pourraient faire courir un risque de santé publique. Notre réactivité collective sera déterminante en la matière" a conclu Cédric O.