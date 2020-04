Coronavirus : l'Etat va verser une prime exceptionnelle aux fonctionnaires mobilisés

"Pour la fonction publique d'Etat, c'est un peu plus de 300 millions d'euros prévus pour le versement de cette prime", a indiqué le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin.

Nouveau geste du gouvernement... Pour remercier les fonctionnaires qui poursuivent leur mission de service public malgré le confinement, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a annoncé ce mercredi qu'ils recevront une prime jusqu'à 1.000 euros.

"Cette prime a été décidée par le président de la République", a indiqué le ministre sur 'Europe 1', précisant qu'elle "sera défiscalisée jusqu'à 1.000 euros, c'est prévu dans le projet de loi de finances rectificative", présenté mercredi en Conseil des ministres.

"Pour la fonction publique d'Etat, c'est un peu plus de 300 millions d'euros prévus pour le versement de cette prime", a-t-il ajouté.

400.000 agents concernés par la mesure

Comme l'a indiqué l'entourage de Gérald Darmanin au 'HuffPost', quelque 400.000 agents de la fonction publique d'Etat sont concernés par la mesure. Promise le 25 mars par le président de la République Emmanuel Macron, cette prime sera en fait versée aux agents qui connaissent un surcroît d'activité important avec le confinement lié au coronavirus.

Elle pourra être distribuée aussi bien à ceux qui sont sur le terrain qu'à ceux qui sont en télétravail. Il peut s'agir d'enseignants qui gardent les enfants des soignants, de surveillants pénitentiaires ou de douaniers qui font des opérations de contrôles.

Un plan spécifique pour les soignants

"Ils font un travail extrêmement important et ils montrent que l'Etat est présent et protège les plus faibles", a salué Gérald Darmanin. "Pour la fonction publique territoriale, on va laisser la possibilité aux maires, s'ils le souhaitent de verser cette prime, déchargée des cotisations pour les collectivités locales", a ajouté le ministre.

A noter que les soignants ne sont pas concernés par cette prime exceptionnelle, mais ils bénéficieront d'un plan spécifique. "Pour la fonction publique hospitalière, je laisse le ministre de la Santé en parler", a-t-il déclaré.