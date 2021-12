Coronavirus : l'épidémie accélère, le gouvernement mise gros sur le télétravail

Le gouvernement souhaite encore renforcer le télétravail en France à partir de la rentrée de janvier pour le porter à trois jours minimum.

(Boursier.com) — La cinquième vague de l'épidémie continue de grossir de façon spectaculaire en Europe... Le nombre de nouvelles contaminations au COVID-19 devrait atteindre les 100.000 par jour d'ici la fin de l'année en France, avec la propagation du variant Omicron, beaucoup plus contagieux que son prédécesseur Delta, a prévenu ce mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur BFMTV.

Il a précisé que ce variant, qui représente actuellement entre 20% et 30% des contaminations en France, devrait devenir majoritaire "entre Noël et le Nouvel An"...

"Il faut accélérer"

Face à la nouvelle vague épidémique de COVID-19, le gouvernement souhaite encore renforcer le télétravail en France à partir de la rentrée de janvier pour le porter à trois jours minimum par semaine voire quatre quand c'est possible, a annoncé mercredi la ministre du Travail, Elisabeth Borne.

"C'est clair qu'avec la situation actuelle, il faut accélérer, renforcer le télétravail (...) donc moi je demande aux entreprises de se préparer dès maintenant pour renforcer le télétravail à la rentrée, donc le 3 janvier, avec une cible de trois jours minimum pour les postes qui le permettent voire quatre jours quand c'est possible", a-t-elle dit sur Europe 1.

La cible s'élargit

Ces dernières semaines, le gouvernement avait établi une cible de deux à trois jours par semaine de télétravail, a-t-elle rappelé...

Face à la poussée du nouveau variant Omicron dans le pays, le gouvernement a par ailleurs décidé d'accélérer la mise en place du "pass vaccinal" qui doit inciter les personnes non vaccinées à franchir le pas en les privant du "pass sanitaire".