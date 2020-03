Coronavirus : l'emploi en intérim chute de 75%

Le patronat de l'intérim estime à plus de 500.000 la chute du nombre d'emplois en intérim fin mars.

(Boursier.com) — Coup d'arrêt du travail en intérim... Selon les chiffres du patronat de l'intérim dévoilés ce jeudi, la crise sanitaire du coronavirus a eu une très forte répercussion sur le secteur, avec plus de 500.000 emplois en moins à la fin mars. Pour la période du 16 au 31 mars, la fédération Prism'emploi fait ainsi état d'une chute de 75% de l'emploi en intérim.

"Rapportée en nombre d'équivalents temps plein (ETP), la perte d'emplois imputable à la crise sanitaire s'élèverait ainsi à 557.500 ETP" sur cette période par rapport à la première quinzaine de mars (750.000 ETP), indique le patronat de l'intérim.

Dans un communiqué, la fédération assure être "pleinement mobilisé et en dialogue constant avec les autorités publiques pour accompagner ses adhérents" et les aider à maintenir la continuité de leurs services et une partie de l'emploi intérimaire.

Des réductions d'activité "très préoccupants"

Le patronat de l'intérim note des taux de réductions d'activité "très préoccupants", qui varient en fonction des secteurs de 60% à 90%. "Ce sont les secteurs de l'industrie (39%) et du BTP (19%) qui emploient près de 60% des salariés intérimaires", précise Prism'emploi, qui rappelle également que les intérimaires sont éligibles au chômage partiel sous conditions, de même que les entreprises de travail temporaire.

"Les quelques secteurs comme le commerce de détail et la distribution, où l'intérim joue son rôle de remplacement des salariés absents, malades ou retenus à domicile pour assurer la garde des enfants, représentent une très faible part du volume de l'intérim", ajoute-t-il.

La logistique, la grande distribution et l'agroalimentaire

A l'inverse, la fédération observe une forte demande dans les secteurs de la logistique, la grande distribution, l'agroalimentaire, qui "font le maximum pour mobiliser leur vivier de salariés intérimaires et trouver des ressources pour répondre à la demande, dans le respect des consignes gouvernementales".

Dans ces secteurs, des syndicats ont toutefois rapporté des pressions exercées contre des intérimaires, qui estiment ne pas être suffisamment équipés pour travailler.