Coronavirus : Jean-Baptiste Djebbari conseille d'"attendre" avant de réserver pour les vacances d'été

"Je conseille aux Français la plus grande prudence sur la préparation de leurs voyages car la situation aujourd'hui est encore trop incertaine", a affirmé le secrétaire d'Etat aux Transports.

(Boursier.com) — Il est encore trop tôt pour se projeter... C'est ce qu'a estimé le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari, en conseillant aux Français d'"attendre" avant de réserver pour les grandes vacances.

"Il y aura un après-coronavirus... Je conseille aux Français la plus grande prudence sur la préparation de leurs voyages car la situation aujourd'hui est encore trop incertaine, je leur dis d'attendre", a-t-il indiqué ce mardi sur 'franceinfo'.

Le secrétaire d'Etat juge en effet qu'il est pour l'heure impossible "de décrire demain l'offre de transport" et de dire "exactement le moment où nous allons commencer à déconfiner", alors que le trafic ferroviaire et aérien est pour l'instant très fortement réduit.

Les compagnies tablaient sur une reprise dès juin

"On a un secteur qui travaille au ralenti. On a préservé une offre minimum de transport pour les trains et les avions, puisque de nombreux Français sont rapatriés, plus de 146.000 à ce jour, en moins d'un mois", a-t-il rappelé.

Ces conseils ne risquent pas d'arranger les affaires des professionnels du voyage, frappés de plein fouet par la crise liée à la pandémie de coronavirus. Certaines compagnies aériennes et des autorités tablaient jusqu'ici sur une reprise progressive de l'activité aérienne à partir de juin, avec un trafic relativement soutenu cet été.

Plusieurs scénarii pour la reprise

Début avril, le syndicat des entreprises du tour-operating, le Seto, avait d'ailleurs publié de nouvelles recommandations face à l'évolution de la crise, du fait de la pandémie de Covid-19. "Compte tenu de la situation sanitaire et des circonstances inévitables et exceptionnelles qui imposent des restrictions de voyage, tous les départs jusqu'au vendredi 15 mai 2020 inclus sont reportés", avait-il indiqué.

Par ailleurs, Jean-Baptiste Djebbari a affirmé travailler au ministère des Transports, sur différents scénarii "pour préparer la reprise" de l'activité et "les bonnes conditions économiques" à la fin du confinement de la population.