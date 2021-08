Coronavirus : Hong Kong classe la France et les Etats-Unis dans les pays à "haut risque"

Coronavirus : Hong Kong classe la France et les Etats-Unis dans les pays à "haut risque"









Moins de deux mois après avoir assoupli les règles pour les voyageurs, Hong Kong doit faire face à la forte remontée des cas de contamination.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quinze pays sont concernés, dont les Etats-Unis, la France et l'Espagne. Le gouvernement de Hong Kong a déclaré lundi qu'il allait faire passer cette liste de "risque moyen" à "risque élevé" d'ici le 20 août en raison d'une résurgence des cas de coronavirus, ce qui obligera les personnes en provenance de ces pays à se placer en quarantaine prolongée à leur arrivée.

Le gouvernement a déclaré que les arrivées en provenance de France, Bangladesh, Cambodge, Grèce, Iran, Malaisie, Pays-Bas, Espagne, Sri Lanka, Suisse, Tanzanie, Thaïlande, Turquie, Émirats Arabes Unis et États-Unis seraient tous soumis aux nouvelles restrictions, selon un communiqué publié lundi.

21 jours en quarantaine

Cela signifie que les résidents de Hong Kong vaccinés rentrant chez eux après un séjour dans un de ces pays doivent passer 21 jours en quarantaine à l'hôtel à leur arrivée, soit une durée trois fois plus longue qu'auparavant. Les touristes et les résidents non vaccinés en provenance de ces pays, eux, ne seront plus autorisés à entrer. Hong Kong a mis en place l'une des règles d'entrée sur son territoire les plus strictes au monde.

Des pays comme le Brésil, l'Inde et le Royaume-Uni avaient déjà été classés comme "à haut risque", mais le gouvernement avait largement assoupli les mesures pour les voyageurs de la plupart des autres pays.

Enormes défis

"Malgré les programmes de vaccination à grande échelle, de nombreux endroits connaissent une résurgence du virus, ce qui pose des énormes défis pour nos efforts locaux de lutte contre la pandémie", a expliqué le gouvernement dans un communiqué.

Hong Kong a largement maîtrisé la propagation du virus sur son territoire avec pratiquement aucun cas de COVID-19 transmis localement, mais a connu un afflux constant de cas de coronavirus importés au cours des deux derniers mois. Le territoire chinois sous administration spéciale a enregistré environ 12.000 cas de COVID-19 depuis le début de la crise sanitaire.