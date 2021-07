Coronavirus : forte baisse du chômage partiel en juin

Coronavirus : forte baisse du chômage partiel en juin









Le recours à l'activité partielle a décroché de 42%, avec la fin des restrictions sanitaires.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le recours à l'activité partielle a décroché au mois de juin en France : - 42% par rapport au mois de mai, selon les dernières données du ministère du Travail publiées jeudi. Le nombre de salariés en chômage partiel tombe au plus bas depuis septembre 2020, avec 1,3 million de salariés (soit 7 % des salariés du privé). Ces salariés étaient encore 2,3 millions en mai, mois qui a correspondu en France à la réouverture des commerces et des restaurants et cafés, rappelle la Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (Dares).

Dans ce contexte de baisse du recours à l'activité partielle, la cause principale du recours restait, en juin, l'indisponibilité des salariés considérés comme fragiles/vulnérables ou en situation de garde d'enfants. Par ailleurs, la conclusion d'accords relatifs à l'activité partielle de longue durée (APLD) est restée stable en juin, de même que les raisons du non recours à l'APLD (principalement parce que l'employeur estime qu'elle ne sera plus nécessaire dans quelques mois).

Du mieux pour les entreprises

L'embellie de l'activité s'est poursuivie avec l'assouplissement des mesures sanitaires : 77% des salariés travaillaient le mois dernier dans une entreprise dont l'activité était inchangée ou en hausse du fait de la crise sanitaire (après 71% en mai), soit la proportion est la plus élevée depuis le début de la crise. La Dares note que 5% des salariés travaillaient dans une entreprise très fortement touchée - à l'arrêt complet ou en baisse d'activité de plus de 50% - et 18% dans une entreprise dont l'activité a baissé mais de moins de 50%. Les très fortes baisses de l'activité ont continué de reculer fortement dans le secteur de l'hébergement restauration et des arts et spectacles.

Les perspectives de reprise se sont par ailleurs améliorées par rapport au mois précédent même si l'incertitude est restée élevée, avec mois de risque de PSE. Les entreprises qui estiment que le retour à la normale de l'activité aura lieu au plus tard dans trois mois représentaient 44% des salariés (41% le mois précédent). Toutefois, l'incertitude demeure élevée : 31% des salariés travaillaient en juin dans une entreprise qui n'était pas en mesure d'évaluer quand son activité pourrait reprendre.