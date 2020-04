Coronavirus : EDF ne coupera pas l'électricité et le gaz de ses clients en difficulté

L'interruption et la réduction de la fourniture d'électricité et de gaz, ainsi que les pénalités de retard, seront suspendues pour les particuliers débiteurs jusqu'au 1er septembre.

(Boursier.com) — EDF fait un geste à ses clients en difficulté... Pour leur permettre de faire face à la crise sanitaire du Covid-19, le fournisseur s'est engagé à continuer jusqu'en septembre à fournir gaz et électricité à ses clients particuliers débiteurs.

Alors que le confinement se prolonge, "EDF prend des mesures inédites pour ses clients particuliers et s'engage à suspendre jusqu'au 1er septembre 2020 les interruptions d'énergie, les réductions de puissance et l'application des pénalités de retard de paiement", a indiqué Marc Benayoun, directeur exécutif en charge du pôle clients, services et territoires d'EDF.

"En ces temps difficiles, nous espérons ainsi apporter à nos clients un peu de sérénité pour le paiement de leurs factures", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Pour les clients en situation difficile

Pour les clients qui seraient dans une situation délicate, le fournisseur d'électricité promet également d'assouplir ses modalités et échéanciers de paiement. "L'entreprise va au-delà des mesures mises en place par les pouvoirs publics (telle que la prolongation de la trêve hivernale jusqu'au 31 mai 2020), à la fois dans leur portée et dans leur durée", a précisé EDF.

Pour les professionnels, EDF affirme également avoir pris toutes les dispositions pour accorder un report de paiement de factures aux clients éligibles au fonds de solidarité qui le demandent, conformément aux décisions du gouvernement. "Concrètement, les petites entreprises concernées peuvent demander le report du paiement de leurs factures exigibles jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire", explique le groupe.

3.000 conseillers mobilisés

Ce report sera échelonné sur une durée de six mois à compter du dernier jour du mois suivant la date de fin de l'état d'urgence sanitaire. Le groupe a par ailleurs dit rester "à l'écoute de tous ses clients, y compris ceux qui ne seraient pas éligibles à ce dispositif, pour les accompagner au mieux dans cette période".

Quelque 3.000 conseillers "basés en France" et plus de 200 "conseillers solidarités" pour les clients en situation de précarité sont toujours mobilisés, a indiqué EDF.