Coronavirus : deux millions de masques en tissu offerts aux Parisiens

"Comme le disent beaucoup de médecins depuis longtemps, il faut que chacun puisse avoir une protection", estime Anne Hidalgo.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La ville de Paris va donner des masques en tissu réutilisables aux Parisiens dans les prochaines semaines, afin de se protéger contre le coronavirus. "On a lancé une initiative avec un réseau d'une trentaine de petites entreprises de l'économie sociale et solidaire pour fabriquer deux millions de masques réutilisables en tissu fabriqué à Paris qui seront offerts aux Parisiennes et aux Parisiens", a annoncé Anne Hidalgo mardi matin sur franceinfo.

La fabrication vient d'être lancée et il faudra "quelques jours pour les développer", a précisé l'élue socialiste. "Comme le disent beaucoup de médecins depuis longtemps, il faut que chacun puisse avoir une protection : n'importe quel type de foulard ou de masque est mieux que rien", a-t-elle poursuivi estimant qu'il "faut qu'on apprenne (...) durablement à vivre avec ces protections".

Des horaires pour le sport dans la capitale

La ville est par ailleurs en train de plancher sur "des horaires qui permettraient aux joggeurs de courir plus tôt le matin et plus tard le soir pour éviter qu'on ne croise les autres". Parmi les pistes envisagées, les Parisiens ne pourraient par exemple plus courir "entre 10h et 19h".

"Ca ne veut pas dire l'interdire (la pratique du sport, Ndlr) mais peut-être la concentrer sur des horaires, qui sont des horaires où on trouvera moins de monde dans la rue parce que c'est vrai qu'en journée, vous avez les gens qui vont faire leurs courses et c'est normal, parce qu'il faut aussi s'alimenter, vous avez des personnes qui vont travailler évidemment", a-t-elle développé.