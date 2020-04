Coronavirus : des députés de la majorité en faveur d'une réouverture de certains restaurants dès la mi-mai

Les parlementaires s'agitent en coulisses, alors qu'Edouard Philippe doit présenter demain son plan de déconfinement...

(Boursier.com) — Alors qu'Edouard Philippe doit dévoiler mardi à 15 heures son plan de déconfinement pour la France, les parlementaires s'agitent en coulisses pour tenter de faire passer leurs idées. Selon la radio Europe1, 110 députés de la majorité (LREM, Modem, Agir, UDI et apparentés) ont remis un rapport lundi matin à Bruno Le Maire et au secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne. Ils y préconisent de rouvrir certains restaurants dès le 11 mai - idée qui semble irréaliste pour de nombreux experts...

Dans le détail, ces parlementaires, qui sont membres du "groupe Tourisme" de l'Assemblée nationale, demandent une réouverture le 15 mai pour les départements où la mortalité due au coronavirus est faible, 15 jours plus tard pour ceux où la mortalité est modérée et enfin à partir du 15 juin pour les départements les plus touchés par la pandémie...

Avec de grandes précautions

Les précautions seraient strictes : "par exemple, un restaurant de 50 couverts devra n'en faire que 30. Sans oublier les gestes barrières, une plus grandes distances entre les tables ainsi que leur désinfection entre les services", écrit Europe 1 sur son site internet.

Cette proposition peut-elle être entendue par l'exécutif ? Le gouvernement, confronté à de nombreuses inconnues concernant la maladie, a annoncé une décision seulement fin mai pour les restaurants et des bars.

Mais les professionnels s'inquiètent de leur survie. Hervé Becam, vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), répète depuis plusieurs semaines que 90% des sociétés du secteur sont des très petites entreprises, et que les faillites devraient être très nombreuses. Par ailleurs, certaines régions, comme le grand sud-ouest, sont très peu touchées par la pandémie, ce qui pourrait pousser le gouvernement à "régionaliser" ses décisions, ce que l'exécutif refuse de faire pour le moment pour des raisons de cohérence nationale...