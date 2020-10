Coronavirus : déjà 25.000 candidats pour tester le vaccin en France

L'Inserm a lancé le 1er octobre un appel aux volontaires de tout âge pour participer à la recherche d'un vaccin contre le Covid-19.

(Boursier.com) — Déjà 25.000 personnes en moins de 15 jours... Les candidats pour tester le vaccin anti-Covid 19 se bousculent sur la plateforme de l'Inserm.

La plate-forme Covireivac, pilotée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), a lancé début octobre en France un appel à candidatures pour des essais contre le Covid-19. "Nous allons toutefois continuer à mobiliser les volontaires qui le souhaitent afin d'être en mesure de recruter dans les essais à venir les personnes cibles", précise Odile Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin (AP-HP) à Paris et coordinatrice de Covireivac, dans un communiqué.

Essais de phase II et III

Ces essais de phase II et III, qui pourraient débuter dès ce mois-ci, auront lieu dans 24 centres d'investigation clinique au sein de Centres hospitaliers universitaires (CHU) partout en France. Les volontaires sont priés de s'inscrire en ligne, précise l'Inserm sur son site internet.

"Le volontaire sera ensuite contacté en fonction des besoins des différents protocoles de recherche (âge, conditions préexistantes, localisation géographique). Il pourra alors confirmer son accord pour participer à l'essai spécifique pour lequel il aura été appelé ou bien choisir d'y renoncer. Il est également possible qu'il ne soit jamais appelé", peut-on lire sur le site.

Il n'y a pour le moment, dans le monde, aucun vaccin approuvé contre le COVID-19, qui a fait plus d'un million de morts. L'Inserm n'a pas précisé le nom des vaccins testés mais a dit que les essais seront effectués avec les versions les plus prometteuses des laboratoires avec lesquels il est en discussion.

38 vaccins testés sur l'homme actuellement

Plus de 150 candidats vaccins sont en cours de développement dans le monde et 38 ont été testés sur l'homme à ce stade, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le vaccin expérimental d'AstraZeneca et de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni est considéré par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme probablement le premier vaccin candidat au monde et le plus avancé en matière de développement.

Deux essais cliniques en France

Actuellement, deux essais cliniques portant sur des vaccins sont en cours en France. Un essai clinique de phase 1 pour un vaccin est développé par l'Institut Pasteur en collaboration avec la CEPI, Themis et MSD et a débuté à l'hôpital Cochin (AP-HP) à Paris chez des sujets en bonne santé. L'autre essai porte sur la contribution du vaccin BCG au renforcement de l'immunité générale et à la protection contre la Covid-19 chez les personnels de santé, coordonné par l'AP-HP...