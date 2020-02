Coronavirus : Chanel annule un défilé à Pékin programmé en mai

Coronavirus : Chanel annule un défilé à Pékin programmé en mai









Le secteur du luxe s'inquiète lui aussi des conséquences de l'épidémie virale, qui a déjà fait près de 1.900 morts en Chine.

(Boursier.com) — Chanel a reporté son défilé prévu en mai à Pékin... En cause bien sûr, l'épidémie de coronavirus en Chine. Ce défilé, reporté conformément aux recommandations des autorités chinoises, sera organisé à une date ultérieure, a annoncé la maison de luxe française dans un communiqué - sans sonner davantage de précision.

La Chine, un marché important et lucratif pour le secteur du luxe, a pris des mesures de confinement strictes concernant des dizaines de millions de personnes pour tenter de contenir l'épidémie de coronavirus, qui a fait près de 1.900 morts sur son territoire.

Kering reçoit moins de clients dans ses magasins

Kering, l'un des leaders du secteur, a déclaré la semaine dernière que cette crise sanitaire pourrait peser sur les ventes du luxe en Chine. Le propriétaire de Gucci et Saint Laurent a déjà constaté une baisse non négligeable de la fréquentation de ses magasins.

Les économistes prédisent un coup d'arrêt à la croissance en Asie malgré des améliorations dans la lutte contre le virus, alors qu'Apple a rejoint lundi soir une liste de plus en plus fournie d'entreprises mettant en garde contre l'impact de l'épidémie.

Selon les analystes d'UBS, les consommateurs chinois représentent environ 33% des vente d'articles de luxe dans le monde. Dans le détail, ils pèsent par exemple pour la moitié de l'activité du fabricant de montres Swatch, environ 45% du suisse Richemont (Cartier, Montblanc...) et environ 40% du Britannique Burberry, ce qui rend toutes ces entreprises fragiles face aux conséquences du virus.

Du côté de Moncler et Prada, UBS estime que la clientèle chinoise pèse pour environ 35% des revenus, et pour 30% du côté de LVMH, Ferragamo, Tod's et Hermès.