Coronavirus : ces grandes entreprises contraintes de ralentir, ou de s'arrêter

Air France, Renault, PSA, la RATP ou Airbus... De nombreux grands groupes lèvent le pied, face à la propagation de la maladie.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Des usines qui ferment, une activité qui ralentit... De nombreuses grandes entreprises doivent s'adapter à la propagation de l'épidémie, qui oblige désormais les Français à rester au maximum à la maison. L'automobile, l'énergie, le tourisme et les transports sont touchés de plein fouet...

Fnac Darty baisse le rideau

Dernier en date à prendre des mesures mercredi matin, le distributeur Fnac Darty a annoncé la fermeture pure et simple de l'ensemble de ses magasins physiques en France, en Espagne et en Belgique, à la suite des mesures mises en oeuvre pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. "Dans ce contexte, Fnac Darty n'est pas en mesure de confirmer ses objectifs 2020, soit une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant", écrit la société dans un communiqué.

Pour réduire ses coûts fixes, l'enseigne précise avoir mis en place un dispositif de chômage partiel qui concerne plus de 80% de ses effectifs en France et prévoit des mesures similaires pour d'autres pays où elle est présente. Fnac Darty, qui réalise 20% de son chiffre d'affaires en ligne, va rendre gratuites les livraisons en France pour des achats sur ses sites d'un montant de plus de 20 euros.

Les transports baissent la cadence

En ce qui concerne le trafic aérien, une réduction d'à peu près 80% du programme d'Air France" est envisagée, a déclaré mardi sur LCI le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, en précisant que cette chute du trafic "va être durable, plusieurs semaines voire un mois et demi à deux mois". "Les vols des jours prochains vont essentiellement être des vols de rapatriement", a-t-il expliqué.

Côté SNCF, le trafic devrait s'établir à "environ 50% cette semaine (...) entre 30 et 40% la semaine prochaine". "Nous allons beaucoup réduire sur les longues distances parce qu'il ne faut pas que le virus circule", a-t-il insisté. Alors que de nombreux Français ont ces dernières heures tenté de se déplacer avant l'entrée en vigueur d'un quasi confinement, les autorités prévoient de diminuer significativement la circulation des trains.

Les Parisiens ont déserté le métro ces dernières heures et la RATP réduit son offre. Un métro sur deux est en circulation mercredi, et 60% aux heures de pointe.

L'automobile ferme à tour de bras

Des cas graves de COVID-19 proches de certains sites de production, des ruptures d'approvisionnement de fournisseurs majeurs, ainsi que de la baisse brutale des marchés automobiles... Le constructeur PSA a annoncé lundi la fermeture jusqu'au 27 mars de ses usines de production automobile en Europe en raison de la propagation du coronavirus. Cette décision concerne notamment, en France, les usines de Mulhouse, Poissy, Rennes, Sochaux et Hordain.

Renault a annoncé l'arrêt de sa production sur ses sites industriels français, disant là aussi s'adapter à la situation sanitaire en France. Le groupe automobile français précise que cet arrêt concerne 12 sites et 18.000 salariés en France.

De son côté, le fabricant de pneumatiques Michelin a annoncé la fermeture de ses usines en France, en Espagne et en Italie à compter de mardi 17 mars, pour une durée d'une semaine au moins.

Airbus suspend une partie de sa production

Le géant aéronautique européen a annoncé de son côté l'arrêt temporaire, pour une durée de quatre jours, de la production et de l'assemblage sur ses sites en France et en Espagne, deux pays ayant instauré des mesures de confinement face à l'épidémie de coronavirus.

Ces fermetures provisoires devraient permettre à l'avionneur européen d'adapter les conditions de travail dans ses usines en termes d'hygiène, de nettoyage et de distance entre les personnes. Airbus va aussi continuer à favoriser le télétravail en France et en Espagne...

L'espace aussi ralentit

Arianespace a annoncé lundi la suspension jusqu'à nouvel ordre des campagnes de lancement au Centre spatial guyanais de Kourou, en raison de l'épidémie de Coronavirus. "Cette mesure exceptionnelle vise à préserver la santé des salariés et des populations locales, tout en assurant les conditions de sécurité requises pour la préparation des lancements planifiés", a expliqué la société.

Les voyagistes jettent l'éponge

Les voyagistes français ont annoncé le report de tous les départs prévus jusqu'au 31 mars en raison de l'épidémie de coronavirus, qui provoque la fermeture de nombreuses frontières et des mesures de confinement dans de nombreux pays...

"Devant l'impossibilité d'assurer les prestations à destination et l'incertitude des retours, tous les départs jusqu'au 31 mars inclus sont reportés avec émission d'un à-valoir valable jusqu'au 31 décembre 2020 inclus au minimum", ont annoncé dans un communiqué commun le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) et Les Entreprises du Voyage...

Flamanville s'adapte...

Enfin, EDF a déclenché lundi son plan pandémie à la centrale nucléaire de Flamanville, dans le Cotentin, un des foyers de l'épidémie de coronavirus en France. Seules les équipes essentielles à la sécurité et la sûreté sont autorisées à travailler sur le site. Les autres salariés resteront confinés chez eux. Le nombre d'employés présents va passer d'environ 800 à une centaine.

Reflet du ralentissement de l'activité en France, RTE observait lundi une baisse de la consommation d'électricité d'environ 10% par rapport à un lundi normal de mars, selon le gestionnaire du réseau à haute tension, RTE, cité par l'AFP...