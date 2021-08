Coronavirus : Apple repousse le retour des salariés au bureau à janvier

La fin du télétravail était prévue pour le mois d'octobre, mais le variant Delta est passé par là.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Google , Amazon et maintenant Apple... Le variant Delta, qui a fait remonter en flèche les contaminations au coronavirus aux Etats-Unis, et pousse Washington à proposer une troisième dose de vaccin à la rentrée, modifie les plans des employeurs. La firme à la pomme a décidé de décaler le retour au bureau de ses salariés au mois de janvier au plus tôt, alors qu'il était prévu pour octobre.

Dans une note interne, Apple a précisé à ses employés que la date de retour serait désormais précisée avec un mois d'avance. Le changement de ton est radical pour l'entreprise, qui avait auparavant exigé de tout le personnel qu'il revienne au siège social d'ici début septembre, avant de retarder cette échéance à octobre.

Encouragement à la vaccination

Lorsque les employés seront tenus de faire leur retour, ils devront travailler au bureau au moins trois jours par semaine - le lundi, mardi et jeudi - avec possibilité de télétravailler les mercredis et vendredis. La note précise qu'Apple ne prévoit pas de fermer ses bureaux ou ses magasins de détail, mais encourage fortement son personnel à se faire vacciner. L'entreprise n'a pas encore exigé de vaccination ou des tests.

Mais l'étau sanitaire se resserre, et jeudi, Apple a dû fermer un des ses magasins en Caroline du Sud, plus de 20 employés ayant été testés positifs ou étant cas-contact au Covid-19. L'entreprise a également réduit les heures d'ouverture de certains Apple Stores, en raison, en partie, de l'absence de salariés malades.

Sorties importantes

Apple est la dernière entreprise à retarder le retour de ses bureaux à 2022, après Lyft, Amazon et Facebook, entre autres. Si le retour se fait en janvier, certains employés n'auront pas mis les pieds dans les locaux de l'entreprise pendant près de deux ans.

Le géant technologique s'adapte, et a récemment lancé un programme pour laisser les équipes de ses magasins travailler à domicile en aidant les clients en ligne. Ses magasins physiques joueront un rôle essentiel au cours des prochains mois, car l'entreprise

lance de nouveaux iPad, iPhone, iWatch, mais aussi AirPod et Mac.