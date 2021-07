Coronavirus : 85% des malades hospitalisés ne sont pas vaccinés

Que ce soit en hospitalisation conventionnelle ou en soins critiques, montre une étude publiée vendredi.

(Boursier.com) — Les malades du coronavirus hospitalisés en France sont-ils vaccinés ou non ? La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publie vendredi un rapport qui devrait donner de lourds arguments aux pro-vaccin.

Sur la période de l'étude, réalisée entre le 31 mai et le 11 juillet, les malades non-vaccinés représentent près de 85% des entrées hospitalières, que ce soit en hospitalisation conventionnelle ou en soins critiques. C'est le même niveau que la part des personnes non vaccinées parmi les tests RT-PCR positifs. Cette proportion est presque deux fois plus élevée que celle des personnes non vaccinées en population générale (45%) en moyenne.

7% des patients ont reçu deux doses

Les patients complètement vaccinés (une semaine après la dernière injection requise ou deux semaines avec le vaccin Janssen) comptent pour environ 7% des admissions, une proportion cinq fois plus faible que celle observée en population générale (35% en moyenne durant la période d'étude). "À tout âge, la part de patients vaccinés entrant à l'hôpital est nettement inférieure à celle qu'ils représentent dans l'ensemble de la population", concluent les auteurs de l'étude.

Autre enseignement de cette étude : le risque de décès est largement plus important sans la vaccination. Ainsi, sur les 6.758 patients admis à l'hôpital pendant la période d'observation, 926 sont morts et parmi eux, 720 n'étaient pas vaccinés (78%). Les données montrent que seuls 11% des morts affichaient une vaccination complète.

Le variant Delta provoque davantage de cas graves

La part des patients présentant la mutation L452R (variant Delta) apparaît par ailleurs un peu plus élevée parmi les admissions en soins critiques que parmi les entrées en hospitalisation conventionnelle et parmi le nombre des tests positifs (20% contre 15%). Ces résultats suggèrent, selon les auteurs du rapport, que que le variant delta génère une proportion un peu plus élevée de cas graves.