Coronavirus : 83 millionnaires réclament "plus d'impôts pour les très riches"

Un groupe de 83 millionnaires a appelé les Etats à taxer davantage les plus riches de la planète "immédiatement", "substantiellement" et "de façon permanente", pour faire face à la crise...

(Boursier.com) — Certains millionnaires veulent être davantage taxés !... Pour faire face aux retombées massives de l'épidémie de coronavirus sur l'économie, un groupe de 83 millionnaires (américains, britanniques, allemands, hollandais, danois, néo-zélandais et canadiens) a exhorté les Etats à taxer davantage les plus riches de la planète "immédiatement", "substantiellement" et "de façon permanente".

"Alors que Covid-19 frappe le monde, des millionnaires comme nous avons un rôle essentiel à jouer dans la guérison de notre monde. [...] Nous avons de l'argent, beaucoup. De l'argent dont on a désespérément besoin maintenant et dans les années à venir, alors que notre monde se remet de cette crise", peut-on lire dans une lettre ouverture intitulée "Millionnaires pour l'humanité".

Parmi les signataires de cette lettre, de nombreux américains, tels que les héritiers de Walt Disney, Abigail et Tim Disney, ou encore le cofondateur du géant américain des glaces Ben & Jerry's, Jerry Greenfield. On retrouve également dans la liste, le réalisateur britannique Richard Curtis, ainsi que le fondateur néo-zélandais du groupe The Warehouse, Sir Stephen Tindall.

"Une énorme dette" envers les personnes "en première ligne"

Alors que l'impact de la crise "durera des dizaines d'années" et pourrait faire basculer "un demi-milliards de personnes de plus dans la pauvreté", les signataires estiment également que la société "a une énorme dette envers les personnes qui ont travaillé en première ligne". "La plupart des travailleurs essentiels sont fortement sous-payés par rapport à la charge qu'ils supportent... Et en première ligne de ce combat, on retrouve notre personnel soignant, dont 70% sont des femmes", ajoutent-ils.

"Les problèmes causés et révélés par le Covid-19 ne pourront être résolus par la charité, aussi généreuse soit-elle. Les chefs de gouvernement doivent prendre la responsabilité de lever les fonds dont nous avons besoin et les dépenser équitablement", peut-on également lire dans ce texte publié avant le sommet européen extraordinaire sur la relance de l'UE prévu les 17 et 18 juillet à Bruxelles.

Pour rappel, en 2020, l'économie mondiale pourrait connaître une récession d'au moins 6%, dans le cas où l'épidémie de Covid-19 reste sous contrôle et de 7,6% s'il y a une deuxième vague, selon l'OCDE. Sans retour du coronavirus, la croissance mondiale rebondirait de 5,2% en 2021, mais seulement de 2,8% s'il recommence à circuler au point de provoquer de nouveaux confinements...

"L'humanité est plus importante que notre argent"

Ainsi, afin de rétablir une économie plus juste, et pour aider ceux qui ont été durement impactés par le confinement et le Covid-19, les millionnaires insistent : "Taxez-nous. Taxez-nous. C'est le bon choix. C'est le seul choix". "L'humanité est plus importante que notre argent !", concluent les 83 millionnaires.

A noter que des milliardaires demandent également, depuis des années, tels que Warren Buffet ou encore Bill Gates, à être taxés davantage. Début 2020, le deuxième homme le plus riche du monde avait appelé, sur son blog "GatesNotes", l'administration américaine à alourdir la fiscalité des "plus chanceux" pour mieux répartir les richesses...