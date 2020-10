Coronavirus : 82% des Français prédisent un reconfinement d'ici Noël

Selon une enquête menée par BVA pour Orange, 73% des Français pensent que ce reconfinement sera localisé et limité à certaines zones...

(Boursier.com) — Alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer ce mercredi à 20h pour faire le point sur la situation sanitaire et annoncer d'éventuelles nouvelles mesures, les Français montrent une certaine inquiétude sur la manière dont le gouvernement gère la crise. Selon une enquête publiée ce mercredi par BVA et menée pour Orange, plus de deux Français sur trois (69%) ont peur qu'eux ou un membre de leur foyer attrape le Covid-19.

Il 'agit d'"un résultat un peu plus élevé que début juillet (+3), signe que la crainte du virus est toujours aussi vive dans la population", commente l'étude réalisée du 12 au 13 octobre par Internet auprès d'un échantillon de 924 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Les Français anticipent ainsi massivement un reconfinement : 82% des Français pensent qu'il y aura un reconfinement d'ici Noël, dont la très grande majorité considère qu'il sera localisé et limité à certaines zones (73%). Ce constat est partagé dans toutes les régions et par toutes les catégories de population.

9% pensent ce reconfinement sera national

Rien d'étonnant, puisque le Premier ministre Jean Castex avait dit lundi ne pas exclure d'ordonner des reconfinements localisés dans le pays où la crise sanitaire va durer selon lui plusieurs mois encore, évoquant une situation "très difficile" face à la "réalité d'une deuxième vague" épidémique.

D'autre part, près d'un Français sur dix (9%) pense même que ce reconfinement sera national, "ce qui est loin d'être négligeable", selon l'enquête. A l'inverse, seuls 17% estiment qu'il n'y aura pas de reconfinement dans les prochaines semaines.

Des décisions "incohérentes" et "inadaptées" ?

Interrogés également sur la gestion gouvernementale de la crise qui interroge, 56% des sondés pensent que le gouvernement ne s'adapte pas suffisamment au contexte sanitaire et prend des décisions "incohérentes" ou "inadaptées", notamment parmi les employés et ouvriers (60%) ou les personnes proches de l'opposition au gouvernement (68% des sympathisants LR et 76% des sympathisants RN).

D'autre part, 44% des Français se montrent plus indulgents à l'égard du gouvernement en considérant que ce dernier s'adapte comme il peut au contexte sanitaire, notamment parmi les soutiens traditionnels du Président (55% chez les cadres, 89% chez les sympathisants LREM). "Emmanuel Macron aura donc fort à faire ce soir pour rassurer les Français sur la gestion de la 'deuxième vague' et les convaincre qu'il suit un cap précis", estiment les auteurs de l'étude.