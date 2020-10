Coronavirus : 45% des Français sont favorables à un reconfinement total

Coronavirus : 45% des Français sont favorables à un reconfinement total









Selon un sondage Harris Interactive pour 'LCI', 7 Français sur 10 se disent inquiets à l'idée d'être reconfinés...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors qu'Emmanuel Macron doit annoncer aux Français ce mercredi soir de nouvelles restrictions qui pourraient aller jusqu'au reconfinement du pays, les Français font preuve d'une inquiétude marquée concernant la gestion de l'épidémie de Covid-19, comme le révèle un sondage Harris Interactive pour 'LCI'.

Près de 9 Français sur 10 (89%, soit +4 points par rapport au 14 octobre dernier) se disent inquiets et 1 sur 2 se montre même "très inquiet", selon cette enquête réalisée en ligne le 27 octobre auprès d'un échantillon de 1.026 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Dans ce contexte, 85% de la population anticipe une progression du Covid-19 au cours des 15 prochains jours, 10% estiment que la propagation du nouveau coronavirus devrait "rester la même" et 5% pensent qu'elle va diminuer.

Les Français plus enclins à respecter le télétravail

Alors que plusieurs hypothèses sont avancées, les Français ont fait leurs pronostics et certaines mesures remportent leur approbation. Ainsi selon l'étude, 91% des sondés sont favorables à l'obligation de télétravailler pour les salariés qui le peuvent, 76% pour un couvre-feu à partir de 19h dans les zones où le virus circule le plus, 73% pour un confinement le week-end dans ces mêmes zones, 68% pour la fermeture des universités.

Etude @harrisint_fr pour @LCI : Les Français, l'évolution de la crise de la covid et l'instauration potentielle de nouvelles mesures sanitaires https://t.co/T6nk1PUfRf pic.twitter.com/81bUDEiX69

— Harris Interactive (@harrisint_fr), via Twitter

D'autre part, 55% sont pour la fermeture des écoles, collèges et lycées, après les vacances de la Toussaint (58% sont favorables). L'enquête souligne également que 45% des personnes interrogées ne s'opposeraient pas à un "confinement tous les jours au niveau national".

Inquiétude à l'idée de se reconfiner

Le reconfinement reste tout de même source d'inquiétude pour les Français : 68% sont en effet inquiets à l'idée de devoir être à nouveau confinés et 29% se disent même "très inquiets". La perspective d'un reconfinement total est par ailleurs accueilli avec une certaine défiance : 54% affirment qu'ils s'y conformeraient, 31% se permettraient quelques exceptions et 15% ne le respecteraient pas.

"On relève, tendanciellement, peu de différences selon l'exposition géographique au virus. Le fait de résider dans un département en 'alerte maximale' ne génère ni inquiétude plus forte que sur le reste du territoire, ni appel à des mesures plus (ou moins) strictes de la part du gouvernement", note l'étude.