Coronavirus : 4 millions de foyers vont toucher "l'aide d'urgence"

Le 15 mai prochain, le gouvernement versera 150 euros par ménage au RSA, en y ajoutant 100 euros par enfant, pour faire face aux répercussions économiques de l'épidémie.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quatre millions de foyers vont bénéficier de l'"aide d'urgence" annoncée lundi soir par Emmanuel Macron, afin de les aider à "boucler leur budget alimentaire". Il s'agit notamment de 150 euros par ménage au RSA, ce qui doit permettre d'aider les personnes les plus modestes, selon les annonces d'Edouard Philippe.

"Nous avons décidé de verser dès que possible, c'est-à-dire le 15 mai prochain, 150 euros par ménage au RSA (revenu de solidarité active) ou à l'allocation de solidarité spécifique", a déclaré le chef du gouvernement à l'issue du compte rendu du conseil des ministres à l'Elysée.

100 euros en plus par enfant

S'y ajoutera un coup de pouce en direction des enfants. "Nous avons également décidé de verser 100 euros par enfant pour les ménages qui ne sont pas éligibles au RSA ou à l'allocation de solidarité spécifique mais qui sont bénéficiaires des allocations pour le logement."

"Ce sera automatique, sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire", a poursuivi Edouard Philippe. "Au total ce sont plus de 4 millions de foyers bénéficiaires de cette aide d'urgence" pour faire face aux répercussions économiques de l'épidémie de coronavirus en cours en France.

La crise creuse les inégalités

Le confinement et la fermeture des écoles ont creusé les inégalités en France : les enfants n'ayant plus accès aux cantines, la perte de la tarification sociale pénalise les plus pauvres, et la facture des courses a bondi pour les ménages.

Par ailleurs, les associations comme les Restos du Coeur et les épiceries solidaires tournent au ralenti, quand elles ne sont pas tout simplement fermées...