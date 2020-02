Coronavirus : 30 Mds$ de pertes de revenus pour le transport aérien ?

Année difficile en vue pour le secteur aérien...

(Boursier.com) — L'Association internationale du transport aérien (IATA) évalue pour la première fois l'impact du nouveau coronavirus 2019 (COVID-19) sur le secteur. L'organisation estime que l'épidémie pourrait se traduire par une diminution potentielle de 13% de la demande de passagers pour les transporteurs de la région Asie-Pacifique sur une année entière.

Considérant que la croissance prévue pour les compagnies aériennes de la zone était de 4,8%, l'impact net sera une contraction de 8,2% en année pleine par rapport aux niveaux de demande de 2019. Ce scénario se traduirait par une perte de revenus de 27,8 milliards de dollars en 2020 pour les transporteurs de la région Asie-Pacifique, dont la majeure partie serait supportée par les compagnies basées en Chine, avec une perte de 12,8 Mds$ sur le seul marché intérieur chinois.

Une perte de revenus de près de 30 Mds$ au niveau mondial

Dans le même scénario, les transporteurs en dehors de la région Asie-Pacifique devraient supporter une perte de revenus de 1,5 milliard de dollars, en supposant que le déficit de demande se limite aux marchés liés à la deuxième économie mondiale. Cela porterait le total des pertes de revenus au niveau mondial à 29,3 milliards de dollars (soit une baisse de 5% des revenus par rapport aux prévisions de l'IATA de décembre) et représenterait un impact de 4,7% sur la demande mondiale. En décembre, l'IATA prévoyait une croissance mondiale de 4,1% des RPK (revenu par siège), de sorte que cette perte éliminerait plus que la croissance prévue cette année, et entraînerait une contraction mondiale de 0,6% de la demande de passagers pour 2020.

Un scénario similaire au SRAS ?

Les estimations de l'IATA sont basées sur un scénario dans lequel COVID-19 a un impact sur la demande en forme de V, similaire à celui connu avec le SRAS. Ce scénario a été caractérisé par une période de six mois avec une forte baisse suivie d'une reprise tout aussi rapide.

"L'industrie mondiale du transport aérien traverse une période difficile. Arrêter la propagation du virus est la première priorité. Les compagnies aériennes suivent les conseils de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres autorités de santé publique pour assurer la sécurité des passagers, la connexion avec le monde et la maîtrise du virus. La forte baisse de la demande résultant de la COVID-19 aura un impact financier sur les compagnies aériennes, en particulier pour celles qui sont particulièrement exposées au marché chinois", peut-on lire dans un communiqué.

Air France-KLM affiche la couleur

"Nous estimons que le trafic mondial sera réduit de 4,7% par le virus, ce qui pourrait plus que compenser la croissance que nous avions précédemment prévue et provoquer la première baisse globale de la demande depuis la crise du SRAS en 2003. Et ce scénario se traduirait par une perte de 29,3 milliards de dollars de revenus. Les compagnies aériennes prennent des décisions difficiles pour réduire leurs capacités et, dans certains cas, leurs itinéraires. La baisse du prix du carburant contribuera à compenser une partie des pertes de recettes. Cette année sera très difficile pour les compagnies aériennes", affirme Alexandre de Juniac, PDG de l'IATA.

Première compagnie aérienne européenne à communiquer ses résultats 2019 et ses perspectives 2020, Air France-KLM s'attend à ce que l'épidémie de coronavirus ait un impact négatif de 150 à 200 millions d'euros sur son résultat d'exploitation d'ici à avril prochain - un scénario valable si ses liaisons avec la Chine restent suspendues jusqu'à cette date.