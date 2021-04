Coronavirus : 200.000 morts en Inde, situation explosive

La situation semble hors de contrôle, dans le pays qui s'était distingué au début de l'épidémie par la faiblesse de son taux de mortalité.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le bilan en Inde de l'épidémie due au nouveau coronavirus a dépassé mercredi le seuil des 200.000 morts. La situation est explosive, avec un nombre record de décès et de cas supplémentaires en une journée, alors que le pays fait face à une pénurie de réserves en oxygène, d'équipements médicaux et de personnel hospitalier dans un contexte de flambée épidémique.

Au cours de la semaine écoulée, au moins 300.000 nouveaux cas de contaminations ont été recensés par jour alors que les hôpitaux et les crématoriums sont débordés, une situation qui suscite l'inquiétude et a amené certains pays à accélérer une aide internationale d'urgence pour l'Inde.

Flambée des cas

Au cours des dernières 24 heures, 360.960 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, un niveau inégalé dans le monde pour une seule journée, portant le total des infections au COVID-19 en Inde depuis le début de l'épidémie à près de 18 millions. Le bilan de mercredi est aussi le plus meurtrier avec 3.293 décès supplémentaires, ce qui porte le total à 201.187.

Les experts estiment cependant que les bilans officiels sont largement sous-évalués en Inde, un pays peuplé de 1,35 milliard d'habitants.

Partager des vaccins et des compétences

Le président américain, Joe Biden, a déclaré s'être longuement entretenu avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, sur plusieurs dossiers, notamment une fourniture des vaccins contre le COVID-19 à l'Inde.

"Je pense que nous serons en mesure de pouvoir partager des vaccins, des compétences, avec d'autres pays qui en ont vraiment besoin", a-t-il déclaré mardi à la presse depuis la Maison Blanche.

Plus de 121 millions de personnes en Inde ont reçu à ce stade au moins une dose de vaccin contre le COVID-19, soit environ 9% de la population.

Aide internationale

L'aide internationale en Inde s'intensifie parallèlement avec l'arrivée notamment de ventilateurs et de stocks d'oxygène de Grande-Bretagne, d'Australie, d'Allemagne et d'Irlande. La Russie et Singapour se sont engagés de leur côté à fournir des bouteilles d'oxygène et des équipements médicaux.

"Le premier envoi de générateurs d'oxygène de #Taiwan vers #l'Inde part cette semaine", écrit sur Twitter Kolas Yotaka, porte-parole de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen.

Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau s'est engagé à débloquer 10 millions de dollars (8 millions d'euros) en faveur de l'Inde. "Nous sommes également prêts à offrir des équipements médicaux supplémentaires", a-t-il écrit sur Twitter.

De son côté, la France a annoncé lundi qu'elle fournirait un "soutien médical d'ampleur" à l'Inde en évoquant notamment des générateurs d'oxygène, des respirateurs et des conteneurs cryogéniques.