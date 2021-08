Coronavirus : 10 millions de personnes vaccinées depuis le discours d'Emmanuel Macron

Plus de la moitié des 12-17 ans ont reçu au moins une dose, selon les dernières données livrées par le porte-parole du gouvernement.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les chiffres ont accéléré : 10 millions de personnes ont été vaccinées en France depuis l'allocution d'Emmanuel Macron le 12 juillet et l'annonce notamment de l'extension du pass sanitaire. "Notre objectif de 50 millions de primo-vaccinés d'ici la fin du mois d'août est tenable", a estimé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, lors d'un déplacement dans le Var mercredi.

La vaccination des enfants et des adolescents avance également : plus de 50% des 12-17 ans ont reçu leur première injection. Dans le secondaire, au collège et au lycée, s'il y a un cas de contamination" au Covid-19, "les élèves non vaccinés seront évincés, mais pas les vaccinés", a annoncé Jean-Michel Blanquer fin juillet. Selon Gabriel Attal, le gouvernement veut faire "le choix de l'école et du présentiel" mais il n'en a pas dit plus sur les sorties scolaires pour les non-vaccinés.

Plus de 100 décès en une journée

Gabriel Attal a par ailleurs répété que la situation sanitaire est "préoccupante". L'épidémie de coronavirus en France a causé 111 décès supplémentaires à l'hôpital sur une journée mardi, selon les données officielles publiées mardi, qui font état également de 1.953 patients soignés en services de réanimation à cause du COVID-19 à travers le pays. C'est la première fois, depuis le 1er juin dernier, que le seuil des 100 décès quotidiens liés à la crise sanitaire est dépassé.

Au moins jusqu'au 15 novembre

Jusqu'au 15 novembre, l'accès aux bars et restaurants, y compris en terrasse, aux établissements de santé ou encore aux transports publics pour les longs trajets (train, avion...) est subordonné à la présentation d'une attestation (sous format papier ou numérique), prouvant l'immunisation contre le COVID-19 (acquise après guérison ou par vaccination) ou le résultat négatif d'un test de dépistage récent du coronavirus SARS-CoV-2.

Le "pass sanitaire" s'applique déjà depuis le 21 juillet dans les lieux culturels et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes et depuis lundi dans les centre commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés.