COP28 : accord trouvé pour une transition "hors des combustibles fossiles"

(Boursier.com) — Les ministres représentant près de 200 pays sont convenus mercredi d'un accord qui demande pour la première fois une transition vers l'abandon des combustibles fossiles, afin d'éviter les pires conséquences du changement climatique. "Avec une référence sans précédent à l'abandon de tous les combustibles fossiles, le consensus apporte un changement de paradigme qui a le potentiel de redéfinir nos économies", a déclaré la présidence du sommet de la COP28 sur les réseaux sociaux...

ADOPTED: With an unprecedented reference to transitioning away from all fossil fuels, The UAE Consensus is delivering a paradigm shift that has the potential to redefine our economies.#COP28 #UniteActDeliver #UAEConsensus pic.twitter.com/wmdta57peF — COP28 UAE (@COP28_UAE), via Twitter

Dubaï accueille la conférence depuis deux semaines sur fond de controverses, de conflits géopolitiques et de phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus nombreux. "Nous avons réalisé première mondiale sur première mondiale", s'est félicitée la présidence émiratie sur les réseaux sociaux. "Un objectif mondial visant à tripler les énergies renouvelables et à doubler l'efficacité énergétique. Des déclarations sur l'agriculture, l'alimentation et la santé. De plus en plus de sociétés pétrolières et gazières intensifiant leurs efforts pour la première fois en matière de méthane et d'émissions. Et nous avons un libellé sur les combustibles fossiles dans notre accord final".

Réactions positives

La combustion du charbon, du pétrole et du gaz est le principal contributeur au changement climatique, et représente plus des trois quarts des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Bémol de taille : le texte ne réintroduit pas le terme de "sortie" réclamé par les pays plus ambitieux. Mais les pays producteurs de pétrole, Arabie saoudite en tête, se sont opposés à cette version...

Les discussions se sont déroulées jusqu'au petit matin mercredi, les dernières 48 heures de pourparlers s'étant révélées cruciales, selon les observateurs...

Les réactions à l'accord sont depuis largement positives : "L'accord de la COP 28 qui vient d'être adopté est une victoire du multilatéralisme et de la diplomatie climatique", a déclaré la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. "C'est un texte qui est totalement aligné avec la politique énergétique française", a ajouté la ministre, qui prévient cependant qu'il "nous faudra maintenant mettre en oeuvre ce plan pour sortir des énergies fossiles et nous y serons attentifs".