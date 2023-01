Contrôle technique : une nouvelle victoire des motards ?

Le gouvernement devrait lâcher du lest annoncer un premier contrôl technique cinq ans après la mise en circulation, contre quatre annoncés au départ.

(Boursier.com) — Les modalités définitives du contrôle technique des deux-roues motorisés pourraient être une nouvelle fois allégées, face à la fronde des motards... D'après les informations du 'Parisien', le ministère des Transports "s'apprête à annoncer que le premier contrôle n'aura lieu que 5 ans après la mise en circulation du véhicule, avec ensuite une visite obligatoire tous les 3 ans...

Un assouplissement de taille, puisque le décret d'août 2021 prévoyait un passage dans un centre technique au bout de quatre ans après l'achat du véhicule, puis tous les deux ans. Jugé trop rigide, il avait été abrogé en juillet par l'exécutif, avant de subir le couperet du Conseil d'État : le 31 octobre, les Sages avaient jugé la suppression du contrôle "illégale" et contraint le gouvernement à le réinstaurer, conformément à la législation européenne.

Sujet sensible

'Le Parisien' rappelle que le nouveau décret était attendu dans le courant du mois de janvier après des concertations avec les associations environnementales et les représentants des fédérations de motards. Selon ses ources, "le document, quoique déjà prêt, a été mis en stand-by en attendant la fin de l'examen et le vote de la loi sur la réforme des retraites au Parlement". Il faut dire que le sujet est particulièrement impopulaire et que les motards savent donner de la voix.

Le contrôle concernera les véhicules de 125 cm3 et plus, mais aussi les deux-roues motorisés de 50 cm3. Le prix de dépassera pas 50 euros, selon la volonté de l'exécutif. Quant à l'entrée en vigueur, elle pourrait être retardée et mise en place dans le courant du second semestre, selon 'Le Parisien'.

Pour Paris, il s'agit d'appliquer une directive de la Commission européenne datant de 2014, qui prévoyait initialement de rendre le contrôle technique pour les deux-roues obligatoire à partir du 1er janvier 2022, afin de lutter contre les accidents, la pollution et le bruit. La France a donc pris beaucoup de retard dans ce dossier...