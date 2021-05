Contrôle technique : comment déverrouiller l'accès à l'emploi dans une profession qui recrute

Contrôle technique : comment déverrouiller l'accès à l'emploi dans une profession qui recrute









Les réseaux Auto Sécurité et Sécuritest plaident pour une évaluation des compétences via une plateforme digitale...

(Boursier.com) — 200 , c'est le nombre de postes de contrôleurs techniques, qui sont ouverts en permanence pour maintenir à flot les 4.000 contrôleurs des réseaux Auto Sécurité et Sécuritest, entités du Groupe SGS France, leader sur ce marché. Un chiffre stable depuis deux ans malgré tous les efforts fournis en raison principalement du durcissement des critères d'entrée dans la profession depuis 2018.

En tant que membres du CNPA, Auto Sécurité et Sécuritest échangent régulièrement avec tous les acteurs de la profession quant à leurs problématiques de recrutement. Et tous partagent les mêmes difficultés : A l'échelle du marché global, ce sont entre 800 et 1.000 emplois qui seraient ainsi à pourvoir...

"Effet entonnoir"

Le durcissement des conditions d'entrée dans la profession a réduit drastiquement le nombre de candidats éligibles, et dans le même temps, il a coupé court à toutes les possibilités de reconversion pour les candidats non diplômés mais bénéficiant d'une expérience et/ou de connaissances avérées dans le domaine automobile...

En effet, depuis la réforme de mai 2018, un CAP, un BEP ou une expérience qualifiante dans le secteur ne sont plus suffisants pour devenir contrôleur technique. Désormais, un Bac pro minimum, provenant exclusivement de la spécialité mécanique, est requis (complété par une formation de 400 heures).

D'un seul coup, le vivier de candidats s'est significativement restreint du fait de l'augmentation du niveau de diplôme requis, alors que, dans le même temps, nous arrivons au renouvellement d'un bon nombre de contrôleurs techniques suite à des départs en retraite expliquent les dirigeants.

Que faire ?

Assouplir les conditions d'accès à l'entrée en intégrant la voie de l'expérience et non plus seulement du diplôme...

Pour cela, les Présidents des réseaux Auto Sécurité et Sécuritest lancent un appel à Elisabeth Borne, Ministre du travail afin d'ouvrir un nouveau chantier : celui de la mise en place d'une plateforme digitale co-construite avec les principaux acteurs du marché et l'Etat.

Par une série de tests en ligne, elle permettrait d'évaluer les connaissances techniques des candidats dans le secteur automobile leur permettant d'accéder à la formation de contrôleur technique, sans référence à leurs diplômes...