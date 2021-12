Contrôle du pass vaccinal par les restaurateurs : "fichez-nous un peu la paix"

Demander aux bars et restaurants de contrôler l'identité des clients dans les établissements, comme le suggère le gouvernement ? "Ce n'est pas sérieux", s'agace le premier syndicat patronal du secteur.

(Boursier.com) — La pilule ne passe décidément pas du côté des restaurateurs... Lundi soir, le Premier ministre Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures destinées à freiner la propagation du coronavirus, avec notamment la consommation debout interdite dans les cafés, bars, et restaurants, ou l'annulation de toutes les cérémonies de voeux en janvier.

Mais le gouvernement s'apprête aussi à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, avec une mission spécifique pour les restaurateurs : contrôler l'identité de leurs clients. Le texte est examiné ce mercredi par la commission des lois à l'Assemblée nationale.

"Pas faisable"

"C'est la deuxième fois qu'on remet ça sur le tapis. Je pensais que la première fois tout le monde avait compris, que juridiquement, ce n'était pas faisable. Nous ne sommes pas assermentés pour demander des pièces d'identité aux clients sur un pass sanitaire ou un pass vaccinal. La contrainte des professionnels, qu'ils peuvent faire très bien et qui se fait très bien, c'est de contrôler des passes sanitaires pour faire entrer les gens. Les clients demandent, d'ailleurs, à se faire contrôler si on a oublié, mais en aucun cas on est responsables de la non fiabilité de ces passes sanitaires", a dénoncé sur franceinfo Jean Terlon, vice-président de l'Umih, le principal syndicat de l'hôtellerie restauration.

Les restaurateurs ont plaidé pour "mettre tout simplement une photo sur le QR code du pass sanitaire. Cela ne passerait pas par la loi. Mais c'est anticonstitutionnel", a-t-il rappelé. Il a expliqué que le gouvernement laisserait le choix aux professionnels. "On nous dit : vous serez autorisés à faire comme vous voulez. Ça veut dire qu'on va faire quoi ? C'est de la discrimination. Pourquoi vous allez contrôler un client et pas un autre ?"

"Ce n'est pas sérieux, fichez-nous un peu la paix ! Ne mettez pas dans la loi des choses aussi compliquées. Je dis au gouvernement : faites en sorte que vos pass sanitaires soient sécurisés. Pour les sécuriser, il faut y incorporer une photo et je pense que le sujet est réglé. On dirait que les solutions simples, on ne veut pas les faire dans ce pays", a regretté Jean Terlon.