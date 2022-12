Contrats commerciaux : la répression des fraudes inflige une pénalité de 3,3 millions d'euros à Amazon

La DGCCRF réclame à la filiale française du géant du e-commerce le paiement d'une astreinte de 3,3 millions d'euros, évoquant "un retard dans la mise en conformité des conditions contractuelles".

(Boursier.com) — "En raison du retard pris dans l'exécution des demandes qui lui ont été adressées" et "à l'issue des vérifications et d'une période de contradictoire imposée par la procédure", la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a indiqué ce mercredi qu'Amazon devait s'acquitter du paiement d'une astreinte de 3,33 millions d'euros.

Dans un communiqué, la répression des fraudes rappelle avoir enjoint en décembre 2021 au géant du e-commerce de modifier "au plus vite, et au plus tard avant le 22 mars 2022", certaines clauses dans ses conditions contractuelles applicables aux vendeurs tiers présents sur sa plateforme "Amazon.fr". Elle pointait notamment "un déséquilibre significatif de ces conditions contractuelles" au profit de l'entreprise.

Alors que "cette injonction était assortie d'une astreinte de 90.000 euros par jour de retard, applicable en cas d'inexécution de la part de la société Amazon à compter du 22 mars 2022", la DGCCRF a constaté une "remise en conformité tardive au 28 avril 2022", d'où cette pénalité de 3,3 millions d'euros...

Amende de 4 millions d'euros en 2019

En septembre 2019, Amazon avait d'abord été condamné par le Tribunal de commerce de Paris à une amende de 4 millions d'euros après "une assignation du ministre chargé de l'Economie". A la suite de ce jugement, une enquête, lancée en 2020 par le Service national des enquêtes (SNE) de la DGCCRF, avait mis en évidence de nouvelles irrégularités au regard de l'équilibre du contrat et du respect du règlement "Platform to Business" (PtoB).

Entré en vigueur en France le 20 juillet 2020, le règlement européen PtoB doit permettre de réguler les relations entre les services d'intermédiation en ligne, tels que les marketplace, et les vendeurs de bien ou de service. Si la répression des fraudes avait relevé des améliorations, "plusieurs points sources de déséquilibre commercial ou des clauses non conformes" à ce règlement subsistaient encore après le 22 mars dernier...

"A la suite de ces constats, les services de la DGCCRF ont décidé de faire usage, pour la première fois, du nouveau pouvoir d'injonction sous astreinte prévu par le Code de commerce", a-t-elle expliqué, précisant que cet outil juridique doit permettre de "fixer des montants d'astreinte dissuasifs, pouvant aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaire mondial, selon la gravité de l'atteinte à l'ordre public économique constaté".