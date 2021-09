Contrat de sous-marins rompu par l'Australie : "pas une catastrophe industrielle", selon Le Maire

"Ce n'est pas une catastrophe pour Naval Group qui peut absorber l'annulation de ce contrat qui représentait 10% de son chiffre d'affaires, 650 emplois d'ingénieurs", a affirmé le ministre de l'Economie.

(Boursier.com) — Alors que la rupture par l'Australie du "contrat du siècle" avec la France pour la fourniture de 12 sous-marins Attack a provoqué la colère du gouvernement français, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est voulu rassurant concernant l'impact économique de cette décision, évoquant notamment une "rupture de contrat moral".

"Il est regrettable en ce lendemain de crise que nous ayons une telle rupture de contrat moral. L'Australie et les Etats-Unis en portent l'entière responsabilité", a-t-il estimé jeudi sur 'BFMTV', avant de relativiser : "Est-ce que c'est une catastrophe industrielle ? Non".

"Ce n'est pas une catastrophe pour Naval Group qui peut absorber l'annulation de ce contrat qui représentait 10% de son chiffre d'affaires, 650 emplois d'ingénieurs", a expliqué le locataire de Bercy. "Ils seront redéployés dans les autres activités de Naval Group : la construction du sous-marin d'attaque et la préparation du nouveau sous-marin nucléaire lanceur d'engins", a-t-il précisé.

"Naval Group absorbera sans perte sur l'emploi"

Bruno Le Maire a également tenu à rassurer les syndicats du constructeur naval qui craignent des conséquences sur les salariés. "Ne cédons pas aux peurs. Que ce soit une rupture de contrat moral, que ce soit brutal : oui", a-t-il affirmé.

Mais "quand on joue avec les peurs des Français et qu'on dit que cela va avoir un impact dramatique sur l'activité de Naval Group : non", a poursuivi le ministre de l'Economie. "Naval Group absorbera sans perte sur l'emploi", a-t-il également assuré.

"Un coup dans le dos" pour Jean-Yves Le Drian

Jeudi, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait dénoncé "un coup dans le dos". "Je suis en colère, ça ne se fait pas entre alliés. Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump", a-t-il déclaré sur 'franceinfo'. "Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance, cette confiance est trahie", a-t-il ajouté.

De son côté, le Premier ministre australien Scott Morrison avait indiqué que la France avait été informée de la décision de l'Australie, une déclaration démentie par la France. Ce vendredi, il a également reconnu les dommages infligés aux relations entre l'Australie et la France mais a réaffirmé avoir informé en juin Emmanuel Macron que l'Australie avait revu sa position sur l'accord et qu'elle pourrait être amenée à prendre une autre décision.