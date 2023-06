Contenus haineux, pornographie... les revenus de Twitter en chute libre ?

Les recettes liées à la pub ont fondu aux Etats-Unis ces dernières semaines, les annonceurs se montrant frileux face au contenu des discussions...

(Boursier.com) — Les ventes publicitaires de Twitter aux Etats-Unis seraient en chute libre, à en croire un rapport obtenu par le 'New York Times'... Sur les cinq semaines allant du 1er avril à la première semaine de mai, ces revenus se sont élevés à 88 millions de dollars, en baisse de 59% par rapport à l'année précédente, selon une présentation interne obtenue par le journal.

Elon Musk a pourtant récemment déclaré que les activités publicitaires de Twitter étaient en hausse. "Presque tous les annonceurs sont revenus", a-t-il affirmé, ajoutant que le réseau social pourrait bientôt devenir rentable.

De leur côté, les salariés en charge de la vente de contenus publicitaires craignent que les annonceurs soient effrayés par l'envolée des discours haineux et de la pornographie dans les fils de discussion sur le réseau social. Par ailleurs, de plus en plus de contenus liés aux jeux de hasard en ligne et aux produits à base de marijuana fleurissent sur le réseau.

Importance de la pub

C'est Linda Yaccarino, ex-directrice de la publicité chez NBCUniversal récemment nommée directrice générale de Twitter, qui va hériter de ce dossier épineux. Selon les informations de l'agence Bloomberg, elle prend d'ailleurs ses fonctions ce lundi.

La publicité est cruciale pour Twitter puisqu'elle a longtemps constitué 90% de son chiffre d'affaires. Quand Elon Musk a acheté le groupe au mois d'octobre dernier pour 44 milliards de dollars et sorti l'entreprise de la bourse, il s'est engagé à construire "la plateforme publicitaire la plus respectée. " Mais il s'est rapidement mis à dos les annonceurs en licenciant des salariés-clé, en répandant des théories du complot sur le site et en acceptant le retour d'anciens utilisateurs bannis. En réponse, plusieurs grandes agences de publicité et marques, dont General Motors et Volkswagen, ont suspendu leurs dépenses publicitaires.

La valorisation a fondu

Elon Musk, lui, affiche sa confiance, et a déclaré que Twitter était sur la bonne voie pour afficher 3 milliards de dollars de revenus en 2023, contre 5,1 milliards de dollars en 2021, quand Twitter était encore à Wall Street. Mais depuis, sa valorisation a chuté : en mars, le milliardaire évoquait une valeur de 20 milliards de dollars, en baisse de plus de 50% par rapport aux 44 milliards de dollars qu'il a payés. La semaine dernière, le géant des fonds communs de placement Fidelity, qui détient des actions sur Twitter, valorisait l'entreprise à 15 milliards de dollars.