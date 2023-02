Consultations médicales : François Braun ne croit plus à un accord

Les médecins libéraux, qui ont rejeté les propositions de l'Assurance maladie sur la revalorisation sous condition de leurs consultations...

(Boursier.com) — Les deux principaux syndicats de médecins libéraux, MG France et Avenir Spé-Le Bloc, ont annoncé dimanche leur rejet des nouveaux tarifs de consultation proposés par l'Assurance maladie. La Cnam (Caisse nationale d'assurance maladie) proposait que les consultations médicales soient revalorisées de 1,50 euro, soit une consultation de base à 26,50 euros, contre 25 euros depuis 2017. Un effort de l'Etat de 1,5 milliard d'euros...

"1,5 milliard sur la table, c'est plus que ce qu'on a jamais fait dans une convention médicale... Nous faisons un pas important, ce que je demande aux médecins c'est de faire aussi un pas vers les Français. C'est indispensable pour améliorer la qualité des soins, pour ces Français qui n'arrivent pas à trouver de médecin traitant. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les médecins libéraux ont une position aussi fermée", a déclaré François Braun lundi matin sur France Inter.

Pour améliorer l'accès à la santé des Français, le Gouvernement fait un effort indispensable dans la convention médicale. J'ai demandé aux syndicats de médecins de faire aussi un pas vers nos concitoyens, mais je constate qu'ils le refusent. Ils pénalisent donc tous les Français.

Un "effort supplémentaire"

En échange de cette revalorisation, le texte demande au médecin traitant de choisir deux contraintes, parmi lesquelles suivre au moins 1.200 patients, employer un assistant médical, faire des gardes de nuit, travailler le samedi matin, ou dans un désert médical. "Il faut que les médecins cochent deux cases. Et quand on dit faire une garde, c'est une garde par mois, donc arrêtons de dire que c'est une pression intolérable", a estimé François Braun. "Ce n'est pas travailler plus, c'est travailler différemment"...

Les six syndicats de médecins représentatifs ont jusqu'au mardi 28 février pour se prononcer pour ou contre la nouvelle grille de tarifs des consultations proposée par l'Assurance maladie... Pour François Braun, il n'y aura pas d'accord dans les délais prévus. "Je veux toujours croire au bon sens, au fait que nous voulons collectivement améliorer la situation", espère-t-il tout de même. Il assure que pour "les médecins qui travaillent déjà beaucoup, il n'y a aucune contrainte supplémentaire", pour les autres "oui, je demande un effort supplémentaire, parce que les Français ont besoin d'avoir plus de médecins disponibles".

Rémunération en question

Francois Braun a rappelé que la rémunération moyenne d'un médecin généraliste était de 90.000 euros par an... "On peut considérer que c'est une rémunération juste, surtout quand on rajoute avec cette convention 20.000 euros par an. J'entends que les médecins généralistes sont moins bien payés en France qu'en Suisse par exemple, mais selon une étude de l'OCDE, le revenu d'un médecin généraliste c'est trois fois le revenu moyen d'un citoyen français, et trois fois le revenu moyen d'un citoyen suisse pour un médecin suisse."