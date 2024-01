Consommation : "On va aller casser la gueule à l'inflation", promet Michel-Edouard Leclerc

"On va aller chercher des poches de baisse de prix", a assuré le patron des centres E.Leclerc.

(Boursier.com) — Alors que les négociations commerciales annuelles sur les prix des produits de consommation se poursuivent entre les distributeurs et les industriels, Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc, se montre, en ce début d'année 2024, résolument combatif.

"Nous sommes dans une période de négociations. En France, toute la vie économique est balisée par un cycle de négociations annuelles, où industriels et distributeurs doivent aller se fighter pour aller chercher des baisses de prix, et eux, des hausses de prix", a-t-il expliqué ce mardi sur le plateau de Télématin sur 'France 2'.

"C'est pas joué : il y a beaucoup d'industriels qui demandent des hausses de prix de 6% à 8%. Mais je vous rassure, avec tous mes collègues de la distribution - on est très concurrent entre nous - on est allé leur demander de la déflation, de la baisse de prix, parce qu'ils s'étaient trop sucrés l'année dernière", a poursuivi le patron des centres E.Leclerc.

Vers une inflation "au moins moitié moins que l'année dernière" ?

"On va aller chercher des poches de baisse de prix, on va aller casser la gueule à l'inflation", a-t-il encore assuré. Michel-Edouard Leclerc prévoit une baisse de l'inflation pour le début de l'année 2024. "On va arriver avec une inflation, je pense, fin janvier-début février, qui sera au moins moitié moins que l'année dernière", a-t-il estimé.

Certains produits devraient voir leurs prix baisser de manière plus prononcée. "Il y a des marchés de matières premières comme ceux des céréales ou du café où ça a bien baissé. [...] On parle du prix des pâtes, on parle du prix de la farine", a précisé le président du comité stratégique des centres E. Leclerc.

Les négociations avancées de quelques semaines

Pour rappel, les négociations commerciales annuelles se tiennent chaque année afin de déterminer les conditions (prix d'achat, emplacement en rayon, calendrier promotionnel, etc.) auxquelles les distributeurs vont s'approvisionner tout au long de l'année auprès de leurs fournisseurs.

Alors qu'elles sont traditionnellement conclues le 1er mars, le gouvernement a choisi de les avancer de quelques semaines, espérant ainsi une répercussion plus prompte des baisses de coûts de certaines matières premières sur les prix en rayon.