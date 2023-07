Consommation : les prix 7% plus élevés en région parisienne

Les loyers pèsent particulièrement lourd, selon l'Insee...

(Boursier.com) — Le niveau général des prix à la consommation en région parisienne est supérieur de 7% à celui du reste de la France métropolitaine (sans la Corse), selon un pointage de l'Insee pour l'année 2022. "Les dépenses relatives au logement (loyers, eau, entretien, gaz, électricité et autres combustibles), qui représentent 15% du budget des ménages de province et 18% de ceux de région parisienne, sont le poste pour lequel les écarts de prix sont les plus marqués", écrit l'institut de la statistique. Les loyers pèsent très lourds, puisqu'ils sont supérieurs de 40% à ceux de la province (avant déduction des aides au logement).

Concernant les produits alimentaires, les prix sont 7% plus élevés en région parisienne qu'en province et se soigner coûte également plus cher, puisqu'avant remboursement par les régimes de sécurité sociale et les complémentaires santé, le surcoût est de 4%.

La Corse et les Dom aussi

Vivre en Corse est également plus onéreux, selon les enquêteurs de l'Insee, avec des prix (hors loyers) supérieurs de 7%. Le niveau des produits alimentaires est plus élevé de 14% et celui des "biens et services divers" (action sociale, assurances, salons de coiffure, etc.) l'est de 11%.

Même sanction dans les DOM, avec des écarts qui continuent de monter par rapport à la métropole, selon l'Insee, qu'il s'agisse de la Guadeloupe (+15,8%), de la Martinique (+13,8%), de la Guyane (+13,7%), de La Réunion (+8,9%) ou de Mayotte (+10,3% hors loyers).