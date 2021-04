Consommation : ce qui change le 1er mai

Consommation : ce qui change le 1er mai









Tarifs du gaz, rémunération des stagiaires et informations plus transparentes sur les prix des pneus... Le point sur ce qui bouge à partir de samedi.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La facture des consommateurs de gaz va être un peu plus salée... Les tarif réglementés hors taxe de vente de gaz d'Engie augmentent de +1,1% à partir du 1er mai par rapport au barème en vigueur applicable depuis début avril.. Dans le déyail, cette hausse sera de 0,3% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,7% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 1,2% pour les foyers qui se chauffent au gaz, a annoncé la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Cette augmentation s'explique notamment par la hausse des prix du gaz naturel liquéfié (GNL) consécutive à une forte demande en Chine et en Inde, et par le blocage fin mars du canal de Suez, par lequel transite 8% du GNL mondial, explique la CRE.

Les stagiaires seront mieux payés. Leur rémunération n'avait pas progressé depuis 2002 : le barème va bénéficier d'un coup de pouce, en fonction de la tranche d'âge. Pour stagiaires de la formation professionnelle âgés de 16 à 18 ans, la rémunération va passer de 130 euros à 200 euros par mois. Pour les 18-25 ans, elle passera à 500 euros (contre 310 ou 400 euros auparavant), et les plus de 25 ans pourront compter sur une enveloppe d'au mois 685 euros.

L'étiquetage des pneus évolue. Il est en vigueur depuis 2012 mais devient plus transparent notamment pour les émissions sonores avec une notation par lettre. Des pictogrammes 3PMSF (3-peak mountain snowflake) et glace attestent d'un niveau minimal de performance respectivement sur neige et sur glace, pour les pneus concernés. Enfin un QR Code livre toutes les données numériques de l'étiquette et les informations sur l'homologation du pneumatique.