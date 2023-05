Connaissez-vous le collectif IndustriElles pour "féminiser l'industrie" ?

Le collectif vise à changer l'image de l'industrie auprès des jeunes filles et des femmes et à les attirer dans ce secteur.

(Boursier.com) — IndustriElles est une initiative qui a pour objectif de mobiliser les hommes et les femmes de l'industrie afin d'agir en faveur de la mixité du secteur industriel... Le 23 mai, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie et Frédérique Le Grevès, Présidente STMicroelectronics France, marraine de IndustriELLES, ont accueilli à Bercy des associations, des parlementaires, des dirigeants et dirigeantes d'entreprises, des lycées, des apprentis, pour présenter les objectifs du collectif et échanger autour des enjeux de la féminisation des métiers de l'industrie.

L'amélioration de la place des femmes dans l'industrie est un enjeu majeur pour la compétitivité et la croissance françaises. Or le constat est connu : les femmes représentent moins de 30% des salariés de l'industrie, et ce chiffre stagne depuis dix ans.

Au-delà de ce pourcentage, les femmes dans l'industrie occupent souvent des fonctions support et ne sont que 10 à 15% dans les métiers de la conception et de la production. Enfin, elles restent peu présentes dans les fonctions de direction (environ 15% des comités exécutifs).

Des carrières professionnelles attrayantes

La démarche engagée par le ministère de l'industrie répond donc au besoin d'offrir aux femmes des carrières professionnelles attrayantes leur permettant de valoriser leur potentiel, tout en répondant au défi des besoins énormes de compétences de l'industrie... C'est dans ce même objectif que Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances, et de la Souveraineté industrielle et numérique, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, ont présenté le 16 mai dernier le projet de loi "Industrie verte", dont le volet formation vise notamment à féminiser les métiers de l'industrie.

Le collectif IndustriElles vise à changer l'image de l'industrie auprès des jeunes filles et des femmes et à les attirer dans ce secteur... Il a été relancé le 8 mars 2023 par Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, dans la continuité de l'initiative éponyme créée par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et ex-ministre déléguée chargée de l'industrie. Il repose sur quatre piliers :

Fédérer, rassembler des femmes de l'industrie de la technicienne à la cadre dirigeante, de l'opératrice à l'ingénieure qui pourraient échanger leurs bonnes pratiques, via notamment un groupe Linkedin.

Constituer un vivier de 'role models' qui pourraient intervenir à l'occasion des demi-journées découverte des métiers, des table-rondes, de conférences, d'évènements publics, dans les médias pour faire découvrir et promouvoir les métiers de l'industrie.

Organiser du mentorat.

Etre la marque ombrelle de toutes les organisations et initiatives qui existent sur le sujet, comme Elles bougent, Femmes ingénieures, Worldskills, My Job Glasses).

Nouveaux profils

Le collectif recrute aujourd'hui de nouveaux profils, femmes et hommes, technicien(nes) ou cadres supérieur(e)s, sur tout le territoire national, afin de devenir porte-parole dans les médias ou sur les réseaux sociaux, de devenir mentors auprès de jeunes filles, ou de contribuer au partage de bonnes pratiques en matière de mixité femme / homme.

Frédérique Le Grevès, marraine d'Industrielles, a annoncé lors de cet évènement trois objectifs ambitieux pour l'année 2023-2024 :

30 femmes ambassadrices "IndustriELLES", réparties dans toute la France

réparties dans toute la France 5000 membres du collectif LinkedIn

5000 classes rencontrées au travers des "heures découvertes"

100 femmes mentors et 100 jeunes filles mentorées d'ici la fin d'année 2023

Pour rejoindre le collectif :

Site internet : https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/cni-action/conseil-pour-la-mixite-et-l-egalite-professionnelle/industrielles

Linkedin : https://www.linkedin.com/groups/12329140/