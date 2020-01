Connaissez-vous La "Boîte à outils Méthanisation" ?

Connaissez-vous La "Boîte à outils Méthanisation" ?









Ce nouveau partenariat signé entre la Banque des Territoires (CDC) et la BEI vise à favoriser la bonne structuration des projets de méthanisation territoriaux et de petite taille...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque européenne d'investissement (BEI), représentée par son Vice-Président Ambroise Fayolle et la Banque des Territoires, représentée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts Eric Lombard, ont signé un partenariat pour développer une "Boîte à outils Méthanisation" qui sera déployée sur internet à horizon 2021.

Cet outil vise à favoriser la bonne structuration des projets et contribuera à conseiller les porteurs de projets de méthanisation, territoriaux et de petite taille, en matière de structuration technique, légale, financière et particulièrement d'accès au financement bancaire...

Plateforme européenne de conseil en investissement

La BEI contribuera pour plus de la moitié au financement de cet outil de conseil, la Banque des Territoires (CDC) finançant la part restante... Cette convention a été signée dans le cadre des activités de la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH ou Advisory Hub) mise en place par la BEI et la Commission Européenne.

Entre autres, cette plateforme a pour objectif d'appuyer les banques publiques nationales des Etats-membres dans leur activité de conseil aux investisseurs, aux promoteurs de projets et aux autorités publiques chargées de leur gestion.

Améliorer la solidité financière

L'objectif de la "Boîte à outils Méthanisation" est d'améliorer la solidité financière des projets français dans le domaine de la production de biogaz (méthane) et de recyclage des déchets industriels sur le segment du marché des petites installations.

Ces petits projets de méthanisation étant considérés comme plus risqués par les établissements bancaires, la Banque des Territoires aide ainsi leurs porteurs à les présenter avec les meilleurs standards possibles pour les rendre plus solides...

Clefs de la réussite

La boîte à outils sera déployée via une plateforme internet qui donnera aux promoteurs des clefs de réussite des projets, un clausier contractuel et des outils de simulation notamment financiers. Ces projets contribueront à réduire les émissions de CO2, la dépendance aux énergies fossiles et à accroître la part des énergies renouvelables dans le "mix énergétique", dans le cadre de la politique publique française.

Pour la Banque des Territoires, ce soutien à la structuration des projets de méthanisation de petite taille s'inscrit dans le cadre de son action en faveur de territoires plus attractifs et durables.