Connaissez-vous l'info la plus importante de 2023 pour l'épargne des Français ?

Une news a 96 MdsE !

(Boursier.com) — En France, la grande majorité de l'épargne des particuliers est investie dans des fonds gérés activement. Qu'il s'agisse d'un contrat d'assurance-vie, d'un plan d'épargne entreprise, d'un plan d'épargne retraite, etc.... Cela représente environ 4.800 milliards d'euros. Ce chiffre peut être comparé aux 150 milliards d'euros détenus en ETF en France, soit environ 3% de ce que représentent les fonds actifs, souligne Matthias Baccino, Markets Lead chez TRADE REPUBLIC.

Et les frais annuels moyens de ces fonds communs de placement sont d'environ 2% si l'on inclut les frais de gestion et les frais d'enveloppe... 2%, cela paraît assez peu, n'est-ce pas ? Mais si l'on fait le calcul, cela signifie que 96 milliards d'euros sont prélevés chaque année sur l'épargne des Français !

Autrement dit, un investissement de 5.000 euros dans un fonds commun de placement avec des frais annuels de 1,9% coûtera en fait 5.500 euros de frais sur 25 ans ! Soit un coût réel de plus de 100%... Nous parlons toujours des intérêts composés, mais nous devons réaliser l'impact des frais composés. En plus de ces 5.500 euros de frais payés, l'effet secondaire sur les intérêts non réinvestis est en fait de 7.500 euros d'intérêts perdus ! Un coût réel total de 13.000 euros ! Pour un investissement de 5.000 euros sur 25 ans.

"C'est pourquoi je plaide depuis de nombreuses années pour que les frais soient exprimés en euros sur de longues périodes. Comme le montre notre étude IFOP de l'année dernière, 2/3 des Français ne comprennent pas leurs frais d'épargne. Il n'y a rien d'étonnant à cela... Ce serait bien si les gens recevaient une bonne performance pour compenser ces frais élevés" poursuit Matthias Baccino.

La news la plus importante de 2023 pour l'épargne des Français

Et c'est là qu'intervient la nouvelle la plus importante pour l'épargne des gens en 2023 : l'étude SPIVA 2022 ! Et la conclusion de cette étude annuelle de Standard & Poor est sans appel : 90% des fonds gérés activement sous-performent leur indice de référence quelle que soit la période...

En d'autres termes, un fonds commun de placement axé sur les actions françaises sous-performera un simple ETF CAC 40 dans 9 cas sur 10 ! Alors que l'investissement indiciel par le biais d'un ETF est 10 fois moins cher que l'investissement par le biais d'un fonds commun de placement. Cela rappelle le slogan publicitaire de Fiat : "Il y a moins bien, mais c'est plus cher".

En résumé

- Les Français investissent 30 fois plus dans les fonds gérés activement que dans des ETF.

- Les frais réels des fonds gérés activement dépassent les 100% des frais sur 25 ans de détention et représentent plus de 95 milliards d'euros chaque année sur l'épargne des Français.

- 90% des fonds gérés activement sous-performent un simple indice ETF !

"Ce système met en péril la capacité des épargnants français à compenser l'affaiblissement du système public de retraite et à lutter contre l'inflation ! Quand on sait qu'un épargnant français de 30 ans qui voudrait avoir un taux de remplacement de 100% devrait épargner 5% de son revenu à un rendement net de 5% de ses 30 ans jusqu'à la retraite... Sachant que le rendement moyen du marché boursier mondial pour les 120 dernières années est de 5,2%, vous ne pouvez pas vous permettre de payer ces 2% de frais annuels comme dans les fonds actifs" conclut Matthias Baccino, qui propose de changer la donne avec TRADE REPUBLIC...