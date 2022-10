Congé menstruel : deux tiers des salariées françaises sont favorables

Selon une étude Ifop pour Eve and Co, 64% des femmes seraient susceptibles d'y avoir recours si le congé menstruel était mis en place dans leur entreprise.

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement espagnol a approuvé en mai dernier un projet de loi sur la création d'un congé menstruel, le sujet en France reste encore tabou dans l'entreprise. Pourtant, deux tiers des salariées françaises (66%) y seraient favorables et 64% des femmes concernées seraient susceptibles d'y avoir recours s'il était mis en place dans leur entreprise, comme le révèle une étude menée par l'Ifop pour Eve and Co.

Les deux tiers des salariées (66%) jugent même plus attrayante une entreprise qui le proposerait. Ce chiffre grimpe même à 76% chez les 15-24 ans, indique l'enquête menée du 12 au 15 septembre 2022 par questionnaire auto-administré en ligne auprès d'un échantillon de 993 femmes salariées, représentatif de la population des salariées françaises âgées de 15 ans et plus

"Longtemps passées sous silence, les difficultés rencontrées par les femmes lorsqu'elles ont leurs règles au travail inspirent aujourd'hui, encore timidement c'est vrai, un débat sur l'opportunité d'instaurer un droit au congé menstruel dans les entreprises françaises", estime le fabricant de culottes menstruelles, rappelant qu'il s'agit d'un "droit que seuls quelques pays dans le monde ont inscrit dans la loi, avec des modalités pratiques très différentes de l'un à l'autre".

Des moqueries ou des remarques désobligeantes

Alors que plus de la moitié des salariées interrogées affirment avoir des règles douloureuses, l'étude souligne également que 35% d'entre elles confient que leurs douleurs menstruelles impactent négativement leur travail. En outre, 65% des femmes en activité salariée ont déjà été confrontées à des difficultés liées à leurs règles au travail.

L'étude montre également que 21% des salariées sondées ont déjà été victimes de remarques désobligeantes ou de moqueries liées à leurs règles au sein de leur entreprise. Celles d'entre elles qui travaillent dans des secteurs à forte dominance masculine sont les plus exposées : 37% des salariées de l'industrie et 36% des salariées du bâtiment en ont été la cible.

Plus du tiers (37%) des femmes interrogées pensent que la gêne relative aux règles est sous-estimée dans leur entreprise, tandis que 59% estiment qu'elle est prise en compte à sa juste valeur. "La proportion de salariées faisant état d'une sous-estimation est plus forte (45%) lorsque l'équipe à laquelle elles appartiennent est exclusivement masculine", observe Eve and Co.

Un frein à l'embauche ?

Enfin, si une majorité est favorable à la mise en place d'un congé menstruel au sein des entreprises, les salariées françaises sont également nombreuses à redouter les répercussions d'une telle obligation. En effet, pour 82% des personnes sondées, le congé menstruel pourrait constituer un frein à l'embauche ou à leur évolution...

Pour rappel, certains pays dans le monde ont déjà mis en place des congés menstruels, comme au Japon ou en Corée du Sud. En Espagne, le gouvernement a approuvé le 17 mai un projet de loi instaurant un congé menstruel, une première en Europe. Il permettrait alors aux femmes souffrant de règles "invalidantes" de disposer d'un arrêt maladie. En France, aucun projet de loi de ce type n'est prévu, mais certains employeurs expérimentent ce type de congé...