Conflit Israël-Hamas : quelles conséquences économiques ?

Concernant Israël, la croissance économique pourrait être limitée à +0,7% en 2024, alors qu'Allianz Trade prévoyait avant le conflit une hausse de 3,2%.

(Boursier.com) — Quelles seront les conséquence économiques du conflit entre Israël et le Hamas ? En réponse à l'attaque du 7 octobre, le gouvernement de Benjamin Netananyahu a lancé des opérations militaires dans la bande de Gaza. "Des interruptions d'activité sont déjà visibles, avec plusieurs vols et opérations logistiques arrêtés ou perturbés. Les grandes compagnies pétrolières ont également suspendu la production du champ de gaz naturel de Tamar au large d'Israël. En outre, certaines marchandises ont été détournées du port d'Ashdod vers Haïfa, au coeur du corridor Inde-Arabie Saoudite-Israël, provoquant un retard modéré et des appels à une situation de force majeure sur les transporteurs", estime Allianz Trade dans une note publiée lundi.

L'assureur-crédit estime que concernant Israël, la croissance économique pourrait être limitée à +0,7% en 2024, alors qu'il prévoyait avant le conflit une hausse de 3,2% - soit un impact de -2,5 points. L'inflation devrait dans le même temps se maintenir au-dessus de la barre de 4%. "Le risque d'élections anticipées reste élevé. La probabilité d'une poursuite des désordres civils, l'impact potentiel sur l'activité et, d'une manière générale, les contraintes supplémentaires dues à une forte détérioration des relations bilatérales, régionales et internationales reste un problème majeur", estiment les auteurs de cette note. Selon eux, une récession est probable en 2024, causée par une activité économique réduite, un manque de travailleurs, de potentielles perturbations des réseaux informatiques et électriques, l'absence de recettes touristiques et la baisse des dépenses de consommation.

Impact sur la région Moyen-Orient

A l'échelle régionale, Allianz Trade s'attend à un impact moins fort : la croissance économique de la région Moyen-Orient pourrait être limitée à +1,7% en 2024 contre +2,5% initialement prévu, soit un impact de -0,8 point. "La volatilité associée au conflit a eu un impact limité sur les transports et les coûts des matières premières, avec une hausse attendue de +5%. Les corridors commerciaux restent ouverts et nous ne prévoyons aucun blocage du canal de Suez. Même si les prix du Brent ont augmenté modérément immédiatement après le déclenchement du conflit, ils sont revenus à 80 dollars le baril dès le 8 novembre, soit un niveau inférieur à celui d'avant le 7 octobre. Cela s'explique principalement par des anticipations de baisse de la demande mondiale", indique Allianz Trade.

A l'échelle mondiale, l'impact économique devrait être encore plus modéré : suite au déclenchement du conflit, Allianz Trade a revu sa prévision de croissance économique mondiale à la baisse de -0,1 point, soit une croissance attendue à +2,3% en 2024. Allianz Trade a également réhaussé sa prévision d'inflation mondiale de +0,1 point, soit 4,4% en 2024.

L'ensemble de ces prévisions concernent le scénario central d'Allianz Trade : un conflit prolongé mais contenu, avec des hostilités susceptibles de persister pendant une bonne partie de l'année prochaine, mais limitées à l'intérieur et à la périphérie des frontières israéliennes. En cas d'évolution de la nature même du conflit, d'autres impacts seront envisagés.