Confinement : "Bougez chez vous !"

Alors que de nombreux Français ont encore du mal à appréhender le concept de "confinement"...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La ministre des Sports, Roxana Maracineanu vient de publier une vidéo pour rappeler la nécessité, dans le contexte de crise sanitaire, de pratiquer une activité physique quotidienne chez soi : "Nous vivons tous une période très particulière qui impacte nos modes de vies et nos habitudes. Nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire, donc nous devons restreindre très fortement nos sorties. C'est la règle no1 qu'on doit tous respecter, partout... Car c'est la seule manière de lutter contre la propagation du virus. Mais, nous avons toujours autant besoin de bouger. C'est même nécessaire pour notre bonne santé dans cette période de confinement".

L'organisation Mondiale de la Santé recommande de faire 30 minutes d'activité physique minimum par jour pour les adultes, 1 heure pour les enfants.

La première solution, est de bouger chez soi ! "C'est tout à fait possible. Le site et les réseaux sociaux du ministère des sports propose des contenus sportifs, des tutoriels, des plateformes de qualité pour aider à pratiquer une activité physique. On y trouve des séances de fitness, de yoga, des exercices de renforcement musculaire, de musculation si on a du matériel, du shadow boxing... Toutes sortes d'activités proposées par des fédérations sportives, des starts up, des 'applis labellisées' par le ministère des sports. Même les athlètes de haut niveau s'entraînent chez eux. Vous pouvez d'ailleurs les suivre sur leurs réseaux sociaux... Tous ces spécialistes du sport se sont engagées à mettre à disposition gratuitement de très nombreuses séances en ligne. Vous pouvez en profiter, seul ou en famille. Adaptez bien votre pratique à votre âge et à votre condition physique. Ces plateformes vous y aideront" poursuit Roxana Maracineanu.

Et naturellement, si vous êtes fiévreux, évitez toute activité physique. Pour ceux qui ont une fragilité, respectez bien les consignes de votre médecin...

Attestation demandée

L'autre solution pour bouger, c'est de sortir de chez soi... Mais attention, les sorties ne sont autorisées que pour : travailler, lorsque le télétravail n'est pas possible, se nourrir, se soigner, pour un motif familial impérieux, porter assistance à une personne vulnérable ou une garde d'enfants et enfin pour une brève activité physique à proximité de votre domicile - mais pas d'activité sportive en groupe ! Et bien sûr, toujours avec une attestation...

"Il est compliqué de prendre en compte toutes les situations, mais je peux vous rappeler quelques principes simples", poursuit la ministre des Sports.

Tout d'abord, les sports collectifs ou de contact sont interdits puisqu'aucun rassemblement n'est possible dans cette période.

Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, on peut organiser des jeux en extérieur mais en restant exclusivement au contact des personnes de son foyer. Si l'un des membres du foyer est malade, il ne peut bien sûr pas y participer...

3 règles importantes

Faire du sport en extérieur, cela veut dire faire une marche ou un petit footing mais en respectant 3 règles importantes : Rester à proximité de son domicile - donc dans son quartier, que cette sortie soit brève, et sans autre contact qu'avec les personnes de votre foyer.

Vous pouvez sortir avec vos enfants ou seul mais vous ne pouvez pas retrouver des amis...

Et pour les nombreux Français qui sont sur le littoral, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. Donc, on ne pratique pas de loisirs nautiques...

L'objectif est d'éviter de croiser des personnes extérieures à celles de son foyer pour ne pas entretenir la contagion. Ces règles sont contraignantes mais elles visent à nous protéger les uns les autres. Nous sommes dans une période de restriction pour notre santé. Ce virus peut tuer. Soyons responsables.

"Prenez soin de vous et des autres... Restez chez vous. Bougez chez Vous !" conclut la ministre.