Confinement : 29% des actifs se rendent encore quotidiennement au travail

Confinement : 29% des actifs se rendent encore quotidiennement au travail









Parmi ceux qui restent à la maison, une personne sur deux ne travaille plus ou quasiment plus, selon un sondage Odoxa-CGI pour 'franceinfo' et 'France Bleu'.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que la France entre dans son 22ème jour de confinement mis en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus, le baromètre des territoires réalisé par Odoxa-CGI pour 'France Bleu' et 'franceinfo', dévoilé ce mardi, s'est intéressé à la manière dont les Français s'organisent au quotidien et ce qu'ils font de leur journée.

Il en ressort que les Français vivent très différemment cette situation de confinement, notamment sur le plan du travail. "Désormais seuls 29% des actif se rendent quotidiennement (ou presque) au travail parce que leur entreprise fonctionne et n'est pas en mesure de leur proposer du télétravail, ou parce qu'ils font partie des secteurs qui font fonctionner le pays (dans le public ou le privé)", indique l'étude.

Parmi les "actifs occupés" (c'est-à-dire ceux qui ont un emploi), la majorité est en effet à la maison, soit parce qu'ils télétravaillent (24% d'entre eux), soit parce qu'ils ne travaillent plus ou quasiment plus (51%). Parmi ces derniers, la plupart ont été mis au chômage partiel par leur employeur. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait récemment annoncé que 5 millions de salariés étaient désormais au chômage partiel.

Deux sorties par semaine en moyenne

Concernant les sorties, qui doivent rester limitées et faites selon les attestations officielles de sortie, les Français sortent en moyenne deux fois de chez eux par semaine (2,4), tandis que que 7% des personne sondées sortent tous les jours. Les 50-64 ans sont ceux qui ont tendance à sortir le plus souvent (58%), ainsi que les personnes qui vivent seules (56%).

Baromètre @OdoxaSondages pour @franceinfo et @francebleu - Les Français et le confinement : un actif sur deux ne travaille plus, le sport et la TV ont la cote https://t.co/7YGZi2VndE pic.twitter.com/0YyY6pjabQ — France Bleu Com' (@francebleucom), via Twitter

Ces sorties sont effectuées avant tout pour faire des achats de première nécessité (79%). Pour les autres, il s'agit de "se dégourdir les jambes, faire du sport ou promener un animal (24%) ou pour des raisons professionnelles (16%)". L'étude souligne par ailleurs que la taille du logement ou l'accès à un jardin n'a pas d'effet sur le nombre de sorties.

Télévision et internet

Pour les distractions, "la télévision est la star du confinement", selon l'étude. Elle arrive en effet en tête des loisirs des Français (57%), surtout lorsqu'on habite un petit logement (65%) et/ou qu'on est seul (64%).

L'autre occupation principale consiste à surfer sur internet (pour 44% des personnes interrogées), avec des résultats très homogènes selon l'âge : les 65 ans et + surfent autant que les moins de 25 ans. Les Français utilisent internet notamment pour échanger avec des proches (38%).

Enfin, l'enquête montre que les Français vivent généralement bien le confinement : 57% des sondés ne sentent pas anxieux ni stressé et 75% ne se sentent pas déprimés.