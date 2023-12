"Concurrence déloyale" : 80 médias espagnols réclament 550 millions d'euros à Meta

Selon l'Association des médias d'information l'intégralité des revenus du géant californien provenant de la vente de publicité ciblée ont été obtenus "de manière illégitime".

(Boursier.com) — Alors que Meta fait déjà face à une plainte d'associations de consommateurs en raison de son abonnement payant, plus de 80 médias espagnols ont annoncé ce lundi porter plainte contre la maison mère de Facebook et Instagram, invoquant une "concurrence déloyale" sur le marché de la publicité. Regroupés au sein de l'Association des médias d'information (AMI), principale organisation professionnelle des médias en Espagne, ils réclament une indemnisation de 550 millions d'euros.

"L'Association des médias d'information a intenté une action en justice contre Meta, au nom de 83 médias espagnols, pour son non-respect systématique et massif de la réglementation européenne en matière de protection des données au cours de la période allant du 25 mai 2018 au 31 juillet 2023, sans préjudice de l'extension possible de l'action en justice en raison du non-respect persistant de Meta tel qu'il découle de l'injonction émise le 27 octobre 2023 par le Comité européen de la protection des données", peut-on lire dans un communiqué.

Selon les médias, le géant californien a "ignoré l'exigence réglementaire selon laquelle les citoyens doivent consentir à l'utilisation de leurs données à des fins de profilage publicitaire", soutenant que l'intégralité de ses revenus provenant de la vente de publicité ciblée ont été obtenus "de manière illégitime".

"Un avantage concurrentiel obtenu de manière illégitime"

"L'utilisation systématique et massive des données personnelles des utilisateurs des plateformes de Meta, collectées sans leur consentement tout au long de leur navigation, aurait permis à l'entreprise américaine de proposer la vente d'espaces publicitaires sur le marché, bénéficiant ainsi d'un avantage concurrentiel obtenu de manière illégitime", accusent-ils encore.

Parmi les plaignants, figurent notamment Prisa - qui publie le principal journal espagnol 'El Pais' - et Vocento, propriétaire d'ABC et d'autres médias, ainsi que d'autres groupes privés. Le président de l'AMI, José Joly, a souligné l'importance de cette "action sans précédent", qui montre comment le groupe propriétaire de Facebook, Instagram et Whatsapp "a construit sa position dominante sur le marché publicitaire en bafouant les règles destinées à protéger le droit fondamental à la vie privée des citoyens européens, et en causant un préjudice évident aux médias espagnols au point de mettre en péril leur viabilité".

Fermeture du service Google News d'Alphabet jusqu'en 2022

C'est la deuxième fois que les médias espagnols s'opposent aux entreprises technologiques pour protéger leurs intérêts. En 2014, le gouvernement espagnol avait ordonné la fermeture du service Google News d'Alphabet jusqu'en 2022, moment où une nouvelle législation a été adoptée, permettant aux médias de négocier directement avec le géant de la technologie.

Meta fait déjà l'objet d'une plainte déposée la semaine dernière par des associations de défense des consommateurs de 19 pays européens, dont UFC-Que choisir en France, auprès de l'Union européenne, visant son modèle d'abonnement pour ne pas être ciblé par la publicité. "Meta déploie actuellement des modifications de ses services dans l'UE qui demandent aux utilisateurs de Facebook et Instagram soit de consentir à l'exploitation de leurs données personnelles par l'entreprise, soit de payer pour ne pas recevoir de publicités. C'est un choix injuste", a accusé le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) dans un communiqué.