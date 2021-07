Concert-test à Paris : pas de "sur-risque d'infection" au Covid-19 chez les participants

Selon les résultats du concert-test d'Indochine, seuls 8 des 4.000 participants, dont 5 ont été contaminés avant l'événement, ont été testés positifs...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les résultats du concert-test à Paris sont tombés... Le 29 mai dernier, une expérimentation sanitaire s'est déroulée à l'Accor Arena, où plus de 4.000 personnes se sont rassemblées pour assister au concert "Ambition Live Again" du DJ Etienne de Crécy et du groupe Indochine.

Les premiers résultats de l'étude, dévoilés ce jeudi par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), démontrent "l'absence de sur-risque d'infection par le SARS-CoV-2 chez les participants au concert", en configuration debout sans distanciation physique mais avec port du masque.

Dans le détail, 4.451 participants ont intégré le groupe "expérimental" pour participer au concert-test, tandis que 2.227 personnes ont été placées dans un groupe "contrôle" sans participer au concert, l'objectif étant de pouvoir comparer les analyses des deux groupes.

Seuls 8 participants testés positifs, dont 5 contaminés avant le concert

"Les participants ayant signé un consentement avaient entre 18 et 45 ans, n'avaient pas de comorbidités, pas de symptôme évocateur de Covid-19, pas de contact récent avec une personne infectée par le SARS-CoV-2. Tous ont eu un test antigénique rapide dans les trois jours avant le concert. Seules les personnes dont le test était négatif ont pu participer à l'expérience", explique l'AP-HP.

Une semaine après le concert, les participants ont dû réaliser un auto-prélèvement salivaire PCR. Pour le groupe "expérimental", il en ressort que seuls 8 d'entre eux ont été testés positifs. "Parmi les 8 participants du groupe expérimental avec un résultat positif à J+7, 5 étaient déjà positifs le jour du concert, excluant une contamination lors du concert", souligne l'étude.

Port du masque respecté à 91%

Dans le groupe "contrôle", dans lequel près de 2.000 participants ne sont pas entrés dans la salle mais ont été soumis au même protocole, 3 ont été positifs 7 jours plus tard. Ainsi, les ratios de contaminés à J+7 au sein de chaque groupe sont donc proches, respectivement 0,20% et 0,15%.

"Le taux d'incidence observé dans les deux groupes (0.20% et 0.15%, respectivement) correspond au taux d'incidence en Île-de-France estimé dans les deux semaines précédant l'événement, c'est-à-dire entre 150 et 200 / 100.000. Il est actuellement de 25/100.000 (données Santé Publique France)", précise l'AP-HP.

Par ailleurs, l'AP-HP note que 50% des participants avaient déclaré avoir reçu au moins une dose de vaccin et 7 % un schéma complet de vaccination, et "tout au long des 4 heures de présence dans l'Accor Arena, la compliance globale au masque par les participants (défini par un port adéquat sur le nez et la bouche) a été évaluée à 91%".