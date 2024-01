Complémentaires santé : les tarifs augmenteront de 10% en 2024, selon l'UFC-Que Choisir

C'est plus que l'estimation de la Mutualité Française, qui prévoyait un bond de 8,1% en moyenne cette année.

(Boursier.com) — Encore une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français... Alors que le gouvernement vient de confirmer le doublement de la somme non remboursée par boîte de médicaments ou pour une consultation médicale d'ici la fin du premier trimestre, l'UFC-Que Choisir a prévenu ce mardi que les tarifs des complémentaires santé devraient exploser en 2024, évoquant une hausse de l'ordre de 10%.

"Alors que la Mutualité a annoncé une hausse de 8,1% des cotisations des tarifs des complémentaires santé (et de 7,3% pour les seuls contrats individuels en 2024 par rapport à 2023, la réalité subie par les consommateurs est tout autre", affirme l'association de défense des consommateurs, estimant que "comme à son habitude la Mutualité raisonne à 'âge théorique constant'".

"Autrement dit, ses chiffres ne tiennent pas compte des augmentations liées à l'âge. En effet, les cotisations augmentent avec le vieillissement de l'assuré, ce qui se traduit par une hausse de l'ordre de 2 à 3 points supérieure à celle à âge constant", explique l'UFC-Que Choisir.

Des hausses plus importantes pour les retraités

Ainsi, après avoir grimpé de 7,1% en 2023, les cotisations des complémentaires santé vont continuer d'augmenter de manière significative, avec des hausses moyennes attendues autour de 10% pour les assurés, en prenant en compte ces basculements. Une estimation supérieure à celle de la Mutualité Française, qui avait annoncé en décembre dernier prévoir un bond de 8,1% en moyenne en 2024.

"Pire, cette moyenne masque des évolutions bien plus importantes, notamment pour les retraités, puisque nous recensons des hausses de 25% et même de 30%, pour une augmentation de cotisation mensuelle atteignant 60 euros pour un couple par exemple, soit 720 euros par an !", alerte l'association.

Des écarts importants des frais de gestion

Par ailleurs, l'UFC-Que Choisir dénonce les écarts importants des frais de gestion entre les complémentaires santé, allant de 10% pour la mutuelle Pro BTP à 28% pour le courtier en assurance April. En moyenne, les frais de gestion restent élevés, représentant environ 20% des cotisations collectées.

"Sur la même période, le nombre d'organismes complémentaires est pourtant passé de 1.074 à 664 (soit - 38%). Force est donc de constater que la concentration du secteur ne s'est pas accompagnée d'une rationalisation, ni d'économies d'échelle au bénéfice des assurés", pointe-t-elle.