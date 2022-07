Compagnies européennes : les prix des billets d'avions devraient s'envoler cette année

La situation est tendue pour les compagnies aériennes européennes, qui pourraient annuler de plus en plus de vol dans les mois à venir.

(Boursier.com) — Manque de personnel, hausse des prix du kérosène... La situation est tendue pour les compagnies aériennes européennes, qui pourraient annuler de plus en plus de vol dans les mois à venir, alors que des milliers disparaissent déjà de leur feuille de route. Dans une étude publiée vendredi, Allianz Trade estime que les prix des billets d'avion devraient s'envoler de 21% cette année. De quoi faire croître leur chiffre d'affaires de +102%. Toutefois, cela "ne sera pas suffisant pour empêcher les compagnies aériennes européennes de connaître une troisième année consécutive de de pertes nettes (-9,7 Mds USD). Ainsi, les compagnies aériennes européennes n'atteindront pas le seuil de rentabilité avant 2023", estime l'assureur crédit.

Les salaires représentant 25% du chiffre d'affaires (contre 19% en moyenne mondiale), les compagnies aériennes européennes sont peu enclines à remédier aux pénuries de personnel à court terme. En 2020, les confinements et la fermeture des frontières ont forcé les transporteurs du monde entier à prendre des mesures drastiques de réduction des coûts, notamment à suspendre les dividendes, réduire les investissements au strict minimum, mais aussi à licencier du personnel.

Le kérosène, premier poste de dépense

Alors que le kérosène a toujours représenté le poste de dépenses le plus élevé pour les compagnies dans le monde (environ 25% des revenus totaux), son caractère variable permettait de réduire la consommation proportionnellement à la baisse des ventes. En revanche, les salaires, qui représentent le deuxième poste le plus important, sont fixes, et équivalent à 19% des revenus d'avant la pandémie.

La masse salariale est plus élevée pour les compagnies aériennes européennes, pas parce que leur main-d'oeuvre est plus nombreuse, mais parce que les salaires minimaux en Europe sont relativement plus élevés. Cela explique pourquoi elles affichaient la marge d'EBITDA la plus faible en 2020 (-44% en moyenne, vs -20% pour les Amériques et -10% pour l'Asie & Moyen-Orient).

Pénuries et grèves

Désormais, les pénuries de personnel combinées aux grèves pour des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail ont conduit de nombreuses compagnies aériennes à annuler des vols. Cela fait grimper les prix (les tarifs moyens des passagers aériens pour l'Europe sont passés de 193 dollars en février 2022 à 215 dollars en mai).

À court terme, la rareté des vols pourrait en fait profiter aux compagnies aériennes, leur permettant de générer des revenus en augmentant les tarifs plutôt que le volume. Ce faisant, les entreprises pourraient absorber les effets négatifs de la flambée des prix du kérosène (+89% depuis le début de l'année) et retarder les dépenses supplémentaires liées à l'embauche de nouveaux effectifs. De quoi faire décoller les tarifs aériens...