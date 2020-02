Commerciaux en assurance et protection sociale : des profils recherchés par les entreprises

(Boursier.com) — Qu'est-ce qui motive les commerciaux en assurance et protection sociale ? Sur quels critères jugent-ils l'attractivité d'un poste ? Pourquoi restent-ils fidèles à leur entreprise ? Comment évaluent-ils leur rémunération ? Fed Finance Assurance, une branche du cabinet de recrutement temporaire et permanent Fed Finance, spécialiste des métiers de l'assurance et de la protection sociale a interrogé, en partenariat avec Assurance Job, 722 professionnels du secteur sur les tendances du marché de l'emploi...

Premiers enseignements de cette étude : la majorité des candidats interrogés (58%) souhaitent travailler dans une grande entreprise afin de pouvoir évoluer professionnellement, plus d'un tiers (34%) dans une PME et 8% dans une start-up. Ils restent ou comptent rester entre 3 et 5 ans en poste pour 32% d'entre eux et entre moins d'un an à deux ans pour 28%.

Des professionnels recherchés par les entreprises

Au cours des 6 derniers mois, près de la moitié (43%) des candidats ayant répondu à l'enquête ont été sollicités entre 1 à 3 fois et près d'un tiers (27%) entre 4 et 7 fois. Ce sont des professionnels très recherchés, sur un marché pénurique en termes de candidats...

"Les commerciaux en assurance et protection sociale occupent une fonction stratégique mais aussi variée : ils assurent la prospection bien sûr et collaborent également sur des sujets liés au juridique, à la finance, au marketing... Très convoités sur le marché de l'emploi, les recruter et les fidéliser est un réel challenge au sein des entreprises" explique Djemila FORTAS, directrice de Fed Finance Assurance.

Interrogés sur leurs canaux préférés pour rechercher un emploi, ils déclarent passer par un cabinet de recrutement / Intérim (38 %), faire appel à son réseau personnel (17%) ou encore recourir aux réseaux sociaux comme LinkedIn (14%). Viennent ensuite, Pôle Emploi, les Jobboards et les ressources internes. Les candidats ayant choisi l'option "Autres" indiquent qu'ils recherchent un emploi sur les canaux suivants : Indeed et l'APEC.

Une rémunération inférieure aux attentes selon la moitié des répondants

Les professionnels interrogés ont un niveau de rémunération : inférieur à 28 KE pour 38% d'entre eux,entre 28 KE et 34 KE pour 25%,de 35 KE à plus de 60 KE pour 37% du panel.

La moitié des répondants du panel ont déclaré ne pas être satisfaits de leur rémunération. Pourtant, c'est un critère clé dans le choix d'un poste pour 25% des personnes interrogées. Un effort sur le package salarial est donc indispensable pour attirer les candidats...

L'intérêt de la mission pour attirer et retenir les collaborateurs

Qu'il s'agisse de faire un choix entre deux postes équivalents ou bien de rester fidèle à l'entreprise, les commerciaux en assurance et protection sociale sont sensibles avant tout à l'intérêt du poste et des missions...

En effet, ils placent ces critères en tête de liste pour choisir un nouveau poste (28% des cas) et pour rester dans l'entreprise (25% des cas). Les perspectives d'évolution sont également importantes pour eux. Ce levier arrive en 3e position que ce soit pour choisir un poste (18% des cas) comme pour les maintenir dans l'entreprise (15% des cas).

La bonne ambiance de travail arrive elle en 2e position du classement, avec 20% des répondants qui estiment qu'elle permet de rester plus longtemps dans l'entreprise...