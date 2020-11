Commerces : ce que nous réserve le nouveau protocole sanitaire

Dans son intervention TV prévue mardi, Emmanuel Macron devrait notamment annoncer la date de réouverture des commerces "non essentiels" fermés depuis le 30 octobre. Un nouveau protocole sanitaire, plus contraignant, devrait être dévoilé d'ici là.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fermés depuis le début du reconfinement, le 30 octobre, les commerces dits "non essentiels" s'apprêtent donc à rouvrir, peut-être dès le 28 novembre, ou au plus tard le 1er décembre, mais ils seront soumis à un protocole sanitaire renforcé pour éviter les contaminations au Covid-19.

Le protocole définitif sera connu en début de semaine prochaine, et en tout état de cause avant l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, annoncée pour mardi à 20h. Les nouvelles règles devront aussi être actées et validées par les hautes autorités de santé, dont le conseil scientifique.

Selon 'BFMTV', qui cite plusieurs membres du gouvernement, Emmanuel Macron devrait plus généralement annoncer un confinement "adapté", ou une sortie "progressive", plutôt qu'un véritable déconfinement.

Les principales mesures du nouveau protocole sanitaire dans les commerces ont été dévoilées par les médias dès vendredi, à la suite d'une dernière réunion à Bercy, entre le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et plusieurs fédérations de professionnels (Medef, CPME, U2P...) Plusieurs autres ministres étaient présents, dont Alain Griset (ministre délégué aux PME), Olivier Véran (Santé) et Elisabeth Borne (Travail et Emploi).

La jauge d'occupation passerait de 4m2 à 8m2 par personne

Première nouveauté envisagée : la jauge d'occupation passerait d'une personne pour 4 m2 à une personne pour 8 m2. Le comptage des clients serait également rendu obligatoire pour les surfaces supérieures à 400 m2. Si la densité de population sera réduite dans les magasins, les files d'attente pourraient s'allonger à l'extérieur, au risque de décourager certains clients.

A noter cependant que la surface totale des magasins sera prise en compte (surface au sol) et que le personnel des magasins sera exclu du comptage pour la jauge des 8 m2. Les gestes barrières, le port du masque et l'utilisation de gel hydroalcoolique resteront bien sûr de mise dans les commerces.

A noter que les bars, les restaurants et les salles de sport ne seront pas concernés, car ils resteront fermés pour le moment, même en cas d'allègement du confinement le 1er décembre.

Prise de rendez-vous possible, mais pas obligatoire

Par ailleurs, les nouvelles restrictions seraient compensées par des avantages en termes d'horaires d'ouverture. Les commerces pourraient ainsi ouvrir le dimanche et avec des horaires amplifiés, en décembre voire jusqu'en janvier. Des modifications qui devront toutefois être approuvées par les organisations syndicales.

L'idée d'instaurer une prise de rendez-vous obligatoire pour accéder aux commerces, avancée par certains professionnels, n'aurait pas été retenue, même si les rendez-vous seront privilégiés quand ce sera possible. Il ne sera pas non plus obligatoire pour les clients de télécharger TousAntiCovid, même si le téléchargement de l'application sera encouragé.

Des mesures faites pour durer, peut-être plusieurs mois

Selon le site web du 'Figaro', le nouveau dispositif est conçu pour durer pendant plusieurs mois si nécessaire. "C'est plutôt une bonne chose, cela nous évitera de voir les règles changer toutes les semaines", selon un représentant d'organisation professionnelle cité par le site du quotidien.

Quant à la date de réouverture des commerces, très attendue, elle interviendra soit en fin de semaine prochaine (le 28 novembre) ou au plus tard le mardi 1er décembre. Vendredi, le Premier ministre Jean Castex a déclaré que la France était "sur la bonne voie" pour rouvrir ses commerces "autour du 1er décembre, c'est-à-dire le plus vite possible".

Jeudi, à l'issue d'une réunion à Bercy, les représentants des commerces avaient évoqué le 28 novembre, en échange de quoi, ils ont accepté de reporter les promotions du Black Friday du 27 novembre au 4 décembre.