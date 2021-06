Commerce : la consommation repart rapidement depuis le dernier déconfinement

Les Français continuent de faire chauffer la carte bancaire, selon les chiffres de Bercy.

(Boursier.com) — Les Français continuent leurs emplettes à un rythme soutenu, avec la fin des restrictions sanitaires. Les dépenses par cartes bancaires avaient bondi de 20% dans les journées qui ont suivi la réouverture des commerces, le 19 mai. Et la tendance se confirme : sur la semaine du 7 au 13 juin, ces transactions ont grimpé de 19% par rapport à la même semaine en 2019, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Économie.

Les deux semaines précédentes des hausses de 13 et 16% avaient été enregistrées. Cette hausse est particulièrement nette dans les points de vente physiques : +18%, après +9% et +13%.

Les Français s'offrent notamment des biens électroniques, électriques, et informatiques. Pour cette catégorie de produits, les dépenses "sont toujours nettement supérieures à leur niveau d'il y a deux ans (de plus de 40% !) bien qu'elles diminuent légèrement par rapport à la semaine précédente", indique encore Bercy.

L'habillement s'essouffle un peu

Après une forte hausse des ventes de vêtements ou de chaussures avec la fin de la fermeture des magasins (+70%), le secteur de l'habillement et du textile s'essouffle une peu, mais les dépenses restent "bien au-dessus de leur niveau d'il y a deux ans", en hausse de 33% entre le 7 et le 13 juin.

La réouverture des bars et des restaurants, y compris en salles, a également ses effets logiques : la restauration et l'hébergement "repassent au-dessus de leur niveau de la même période en 2019 (respectivement +8% et +11%)".

De la même manière, "les activités récréatives, arts et spectacles repassent également nettement au-dessus de leur niveau de 2019 (+15 %)", détaille encore Bercy...